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В Беларуси уточнены требования к здоровью призывников

07.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси уточнены требования к здоровью призывников
Постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 января 2020 г. № 1/1, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, утверждена Инструкция об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью.

Как отметили в Министерстве обороны Беларуси, документ принят для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона о нормативных правовых актах и уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу.

Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма. Документом совершенствуются экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины и корректируются требования к состоянию здоровья по отдельным военно-учетным специальностям.

«Кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено», — подчеркнули в Минобороны.

По информации БелТА

 
 
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> Постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 января 2020 г. № 1/1, опубликованном сегодня на...
 
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В Беларуси изменили требования к состоянию здоровья призывников
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