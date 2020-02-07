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В «Корпус» можно приносить подарки для жителей интерната в Новинках - это на дни рождения
07.02.2020 12:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В культурном центре «Корпус» в Минске можно оставить подарок для людей, которые живут в психоврологическом интернате № 3 в Новинках. Их будут дарить в дни рождения. «Днюха должна быть у всех», — уверены организаторы акции.
О старте проекта сообщила в
«В психоневрологическом интернате для престарелых и инвалидов № 3 живет 685 парней и девушек, мужчин и женщин, бабушек и дедушек. Это значит, что каждый день в среднем у двоих из них день рождения. Некоторые проживающие интерната
Подарки можно приносить в культурный центр «Корпус» (проспект Машерова, 9 корпус 8), с 12.00 до 21.00 в любой день недели. Класть их нужно в специальную бочечку — она находится при входе слева.
Что может стать подарком? Организаторы подсказывают. Например, средства личной гигиены, нескоропортящиеся кондитерские изделия, канцелярские товары, фотобумага, техника и электроника (mp-3 и CD-плееры, наушники, флешки, телефоны, часы, — возможно, б/у, но в рабочем состоянии), бижутерия, мелкие предметы интерьера.
«Если собираешься в „Корпус“, не забудь, что можно захватить вещичку-другую и поздравить пусть незнакомого, но нуждающегося в этом человека», — такой вот добрый совет.
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В культурном центре «Корпус» в Минске можно оставить подарок для людей, которые живут в психоврологическом интернате № 3 в Новинках. Их будут дарить в дни...
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