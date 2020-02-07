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В «Корпус» можно приносить подарки для жителей интерната в Новинках - это на дни рождения

07.02.2020 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В культурном центре «Корпус» в Минске можно оставить подарок для людей, которые живут в психоврологическом интернате № 3 в Новинках. Их будут дарить в дни рождения. «Днюха должна быть у всех», — уверены организаторы акции.


Место в «Корпусе» в Минске, куда нужно класть подарки для жителей интерната. Фото из группы культурного центра «Вконтакте»

О старте проекта сообщила в инстаграм благотворительная организация Кanikuli E.V.

«В психоневрологическом интернате для престарелых и инвалидов № 3 живет 685 парней и девушек, мужчин и женщин, бабушек и дедушек. Это значит, что каждый день в среднем у двоих из них день рождения. Некоторые проживающие интерната
даже не знают о своем дне рождения, а многих не поздравляли очень давно. Мы поздравляем каждого», — объясняют авторы доброй инициативы.

Подарки можно приносить в культурный центр «Корпус» (проспект Машерова, 9 корпус 8), с 12.00 до 21.00 в любой день недели. Класть их нужно в специальную бочечку — она находится при входе слева.

Что может стать подарком? Организаторы подсказывают. Например, средства личной гигиены, нескоропортящиеся кондитерские изделия, канцелярские товары, фотобумага, техника и электроника (mp-3 и CD-плееры, наушники, флешки, телефоны, часы, — возможно, б/у, но в рабочем состоянии), бижутерия, мелкие предметы интерьера.

«Если собираешься в „Корпус“, не забудь, что можно захватить вещичку-другую и поздравить пусть незнакомого, но нуждающегося в этом человека», — такой вот добрый совет.

 
Теги: Минск
 
 
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В культурном центре «Корпус» в Минске можно оставить подарок для людей, которые живут в психоврологическом интернате № 3 в Новинках. Их будут дарить в дни...
 
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