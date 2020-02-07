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Россельхознадзор сжег почти полтонны сверчков из Беларуси
07.02.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брянской области на автодороге Сураж — Костюковичи сотрудники таможни остановили белорусский микроавтобус со сверчками,
Специалисты Россельхознадзора насчитали 24 коробки с замороженными сверчками общим весом 480 кг. Необходимые ветеринарные и прочие сопроводительные документы на груз отсутствовали.
Сверчков утилизировали, перевозчика оштрафовали.
Напомним, в марте прошлого года Россельхознадзор уже
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На 24 коробки с замороженными сверчками не было нужных документов.
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