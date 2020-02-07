«Живешь мгновением. Я жив - это уже хорошо». Воевавшие - о боли, страхах и жизни после

Источник материала: Tut.by

Война, солдаты, союзники, враги — все это отходит на второй план, когда твоя жизнь висит на волоске. Мы пригласили в студию людей, которые прошли горячие точки — получили там ранения, потеряли друзей, а один из героев — и возможность быть счастливым. Это тяжелый разговор о войне, жертвах, возвращении домой и новой жизни.