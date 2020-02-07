Годными будут все? В Беларуси изменили требования к здоровью призывников

Источник материала: Газета Авангард

Специалисты Министерства обороны и Министерства здравоохранения подготовили документ, в рамках которого в нашей стране изменились требования к состоянию здоровья белорусских призывников.





Отныне в соответствии с обновленными требованиями будет проводиться медицинское освидетельствование при приписке к призывным участкам, призыве на военную службу, службу в резерве, а также на военные и специальные сборы из числа военнообязанных, состоящих в запасе Вооруженных Сил и других случаях.

Об этом сообщает Национальный правовой портал.

Опубликованная инструкция в целом состоит из списка заболеваний и категорий годности призывников.

На различных форумах стала появляться информация, что забирать в армию теперь будут всех, однако этот слух опровергает Министерство обороны, заявляя, что серьезных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу можно не ждать.

С какой целью был принят данный документ?

1. Привести законодательный акт в соответствие с требованиями Закона «О нормативных правовых актах».

2. Уточнить требования к состоянию здоровья призывников, проходящих службу по следующим классам заболеваний:

— заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы

— заболевания эндокринной системы

— расстройства питания и нарушения обмена веществ

— заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма

3. Опираясь на современные достижения медицины, улучшить экспертные подходы.

Документ вступит в силу после того, как его официально опубликуют: произойдет это 8 февраля.

При каких проблемах со здоровьем молодой человек будет все равно годным?

• сколиоз II степени с углом искривления 11–17 градусов;

• низкий уровень работоспобности + индекс массы тела составляет 16,9 — 18,5

• ожирение II степени с индексом массы тела 35,0 — 36,9;

• функционирующее открытое овальное окно размером не более 4 мм;

• аневризма межпредсердной перегородки при максимальной экскурсии части или всей межпредсердной перегородки;

• бикуспидальный аортальный клапан без регургитации;

• перенесенная лазеркоагуляция по поводу периферической дегенерации сетчатки на одном и том же глазу однократно или двукратно, или невыполненная лазеркоагуляция, если она была показана пациенту;

• невусы, часто подвергаемые травмам;

• деформирующий артроз в одном из крупных суставов;

• стойкая полная блокада правой ножки пучка Гиса;

• стойкая блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса;

• грыжи пищеводного отверстия диафрагмы I и II степени;

• гипоплазия яичка (яичек) при наличии нарушений в спермограмме;

• солитарные единичные (от 20 до 40 мм в диаметре) кисты без нарушения функции почек;

• задержка одного яичка в брюшной полости.

С полным списком заболеваний можно ознакомится на Национальном правовом интернет-портале.

Кого не коснутся изменения?

граждан, которым не нужно проходить медицинское освидетельствование;

военнообязанных парней или признанных негодными, достигших уже 27-летнего возраста;

граждан, признанных негодными в 24 — 27 лет;

молодых людей, которых признали негодными по статьям, освобождающим от переосвидетельствования.