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Годными будут все? В Беларуси изменили требования к здоровью призывников

07.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Специалисты Министерства обороны и Министерства здравоохранения подготовили документ, в рамках которого в нашей стране изменились требования к состоянию здоровья белорусских призывников. 

Годными будут все? В Беларуси изменили требования к здоровью призывников

Отныне в соответствии с обновленными требованиями будет проводиться медицинское освидетельствование при приписке к призывным участкам, призыве на военную службу, службу в резерве, а также на военные и специальные сборы из числа военнообязанных, состоящих в запасе Вооруженных Сил и других случаях.

Об этом сообщает Национальный правовой портал.

Опубликованная инструкция в целом состоит из списка заболеваний и категорий годности призывников.

На различных форумах стала появляться информация, что забирать в армию теперь будут всех, однако этот слух опровергает Министерство обороны, заявляя, что серьезных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу можно не ждать.

С какой целью был принят данный документ? 

1. Привести законодательный акт в соответствие с требованиями Закона «О нормативных правовых актах».

2. Уточнить требования к состоянию здоровья призывников, проходящих службу по следующим классам заболеваний:
— заболевания опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы
— заболевания эндокринной системы
— расстройства питания и нарушения обмена веществ
— заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождающиеся незначительными нарушениями сердечного ритма

3. Опираясь на современные достижения медицины, улучшить  экспертные подходы.

Документ вступит в силу после того, как его официально опубликуют: произойдет это 8 февраля.

При каких проблемах со здоровьем молодой человек будет все равно годным? 
•    сколиоз II степени с углом искривления 11–17 градусов;
•    низкий уровень работоспобности + индекс массы тела составляет 16,9 — 18,5
•    ожирение II степени с индексом массы тела 35,0 — 36,9;
•    функционирующее открытое овальное окно размером не более 4 мм;
•    аневризма межпредсердной перегородки при максимальной экскурсии части или всей межпредсердной перегородки;
•    бикуспидальный аортальный клапан без регургитации;
•    перенесенная лазеркоагуляция по поводу периферической дегенерации сетчатки на одном и том же глазу однократно или двукратно, или невыполненная лазеркоагуляция, если она была показана пациенту;
•    невусы, часто подвергаемые травмам;
•    деформирующий артроз в одном из крупных суставов;
•    стойкая полная блокада правой ножки пучка Гиса;
•    стойкая блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса;
•    грыжи пищеводного отверстия диафрагмы I и II степени;
•    гипоплазия яичка (яичек) при наличии нарушений в спермограмме;
•    солитарные единичные (от 20 до 40 мм в диаметре) кисты без нарушения функции почек;
•    задержка одного яичка в брюшной полости.

С полным списком заболеваний можно ознакомится на Национальном правовом интернет-портале.

Кого не коснутся изменения?

  • граждан, которым не нужно проходить медицинское освидетельствование;
  • военнообязанных парней или признанных негодными, достигших уже 27-летнего возраста;
  • граждан, признанных негодными в 24 — 27 лет;
  • молодых людей, которых признали негодными по статьям, освобождающим от переосвидетельствования.

Фото: © Белновости

 
 
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Специалисты Министерства обороны и Министерства здравоохранения подготовили документ, в рамках которого в нашей стране изменились требования к...
 
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