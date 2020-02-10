Стабильный плюс. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

В Витебске на неделе термометр днем будет стабильно показывать от +1°C до +4°C. В понедельник в прогнозе Белгидромета шквалистый ветер — будьте осторожны.



Фото: Игорь Матвеев

В понедельник, 10 февраля, днем до +3°C. Порывы ветра до 21 м/с. К вечеру пойдет сильный мокрый снег.

Во вторник, 11 февраля, ветер порывами до 12 м/с. Дождь. До 4 градусов тепла.

В среду, 12 февраля, днем +2…4 ºС, мокрый снег.

В четверг, 13 февраля, до 4 градусов тепла. Весь день мокрый снег. И сильный ветер — до 15 м/с.

В пятницу, 14 февраля, на термометре +1…3 ºС. Мокрый снег. Ветер успокоится.

Хорошей недели, друзья!

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