До +8°С, сильный ветер, мокрый снег. Переменчивая погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

На этой рабочей неделе в Гродно будет облачно, ветрено и мокро-снежно. И если в понедельник тепло, то в остальные дни несколько похолодает, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник облачно, возможны дожди. Все время — сильный ветер. Днем — до +8°C.

Во вторник — сплошная облачность, мокрый снег. Днем будет до +3°С.

В среду будет облачно и снова мокрый снег, который к вечеру должен прекратиться. Все время — сильный ветер. Днем — до +4°С.

В четверг сплошная облачность, без осадков. Днем — до +4°С. Все время — сильный ветер.

В пятницу сплошная облачность, днем возможен мокрый снег, вечером — дымка. Днем до +5°С.

Хорошей недели, друзья!

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