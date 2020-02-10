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До +8°С, сильный ветер, мокрый снег. Переменчивая погода в Гродно на неделе
10.02.2020 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой рабочей неделе в Гродно будет облачно, ветрено и мокро-снежно. И если в понедельник тепло, то в остальные дни несколько похолодает,
В понедельник облачно, возможны дожди. Все время — сильный ветер. Днем — до +8°C.
Во вторник — сплошная облачность, мокрый снег. Днем будет до +3°С.
В среду будет облачно и снова мокрый снег, который к вечеру должен прекратиться. Все время — сильный ветер. Днем — до +4°С.
В четверг сплошная облачность, без осадков. Днем — до +4°С. Все время — сильный ветер.
В пятницу сплошная облачность, днем возможен мокрый снег, вечером — дымка. Днем до +5°С.
Хорошей недели, друзья!
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На этой рабочей неделе в Гродно будет облачно, ветрено и мокро-снежно.
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