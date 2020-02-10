Ветрено и сыро. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе ничего хорошего в плане погоды гомельчан не ждет. По данным синоптиков, будет сыро, ветрено и неуютно.



Фото: Максим Пушкин

В понедельник днем +3°С, а порывы ветра будут достигать 18 м/сек.

Во вторник — до плюс шести, возможны дожди.

В среду и четверг +4°С, мокрый снег и ветер.

В пятницу температура та же, а вот осадки прекратятся.

Хорошей недели, друзья!

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