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Рыбак утонул в Гомельском районе

10.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Рыбак утонул в Гомельском районе. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Рыбак утонул в Гомельском районе

Спасателям 7 февраля в 13.54 поступило сообщение о провалившемся под лед мужчине на озере возле деревни Гадичево Гомельского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, мужчины на поверхности воды не было. «69-летний пенсионер провалился под лед во время рыбной ловли на озере в 50 м от берега. Сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда извлекли из воды мужчину, однако вернуть его к жизни не удалось», — сообщает МЧС.

Спасатели призывают не выходить на тонкий лед.

Белта

 
 
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Рыбак утонул в Гомельском районе. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА. ...
 
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