Владимир Гуринович провел прямую линию в Миноблисполкоме

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Вопросы звучали разные, но преимущественно они касались сфер ЖКХ, ремонта дорог, транспортного сообщения.

Некоторые обращения были не по адресу. Например, жительница Слуцка позвонила с просьбой помочь оспорить решение суда по поводу раздела имущества между ней и её сёстрами. Владимир Александрович объяснил, что это не входит в компетенцию облисполкома.

А Татьяна из д. Зеньковичи Узденского района позвонила, чтобы получить консультацию по поводу материнского капитала. Она хочет улучшить жилищные условия и купить дом. Но в этом вопросе есть подводные камни - для оплаты дома нужна только часть маткапитала, а женщина не знает, возможно ли это. Владимир Гуринович пообещал в кратчайшие сроки дать развёрнутый ответ.

Валерий из г. п. Старобин Солигорского района попросил разобраться, почему "местный райисполком не выполняет своих обещаний". Руководитель начал разбираться в вопросе, и оказалось, что пенсионер просто неправильно трактовал ответ исполкома. Валерий просил организовать ещё одну автобусную остановку: пенсионеры Старобина приезжают в город к врачу, а чтобы ехать назад, нужно пройти около 1.5 км до остановки. Для пожилых людей это много, поэтому мужчина просит пойти навстречу в решении этого вопроса. Была проведена проверка, и специальная комиссия дала ответ: "Да, это возможно". Об этом пенсионера уведомили письмом, которое он получил месяц назад. Строительство остановки внесено в планирование бюджета на нынешний год. Владимир Александрович объяснил, что автобусная остановка появится в ближайшее время, он лично будет контролировать этот вопрос.

"На прямую линию обращаются с разными проблемами, зачастую с такими, где исполком просто не может помочь - не в нашей компетенции, - пояснил Владимир Гуринович. - С одной стороны - это показатель "статуса" ведомства, нам доверяют. С другой стороны, мы не можем помочь, потому что это не наша сфера".

Напомним, всем позвонившим на прямую телефонную линию в установленный законодательством срок дадут аргументированные письменные ответы.