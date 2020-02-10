«Наконец черная полоса закончилась». Минчанин выиграл квартиру на годовщину свадьбы

Источник материала: Tut.by

Прошлый год для инженера-программиста Павла Гришукевича был тяжелым: недобросовестный продавец, который исчез после дорогой покупки, плюс автомобильная авария. Но вот 2020 начался с большого везения: к годовщине семейной жизни мужчина стал владельцем новой квартиры благодаря рекламной игре «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE». Рассказываем его историю удачи.



Павел Гришукевич. Фото: Дарья Бурякина

«Понял, что бизнес не мое, и вернулся в офис»

— Я родился в Минске, папа — сотрудник МВД, мама — медработник. Но по их стопам не пошел. Сначала учился в лингвистическом классе, а потом понял: больше нравятся физика и математика. В 2003 году поступил в БНТУ на факультет информационных технологий и робототехники. Тогда это направление было в новинку, но родители меня поддержали. Говорили: «Главное — чтобы тебе нравилось», — вспоминает Павел.

На последнем курсе он стал искать работу и устроился системным администратором на завод. Там его заметили и пригласили на работу по распределению. После двух лет в отделе автоматизации Павел решил уйти в свободное плавание.

— Пробовал даже открыть свое дело: продавал расходные материалы для офисной техники. В свободное время брал заказы на фрилансе по 1С программированию. Но через время понял, что бизнес не мое, и вернулся в офис. С марта 2017 я инженер-программист в IT-компании. Работаю пять дней в неделю, а на выходных отдыхаю. Летом люблю выбраться на рыбалку, зимой — покататься на сноуборде.



Фото: Дарья Бурякина

Год назад у Павла появилась семья. С будущей супругой Алиной познакомился на свадьбе у друга: он был свидетелем, а она гостьей. Сейчас у них растет дочь Маша, которой нет еще года. Жена все время проводит с ней.

— Помню, когда Машенька родилась, мы отметили это дело с другом в пятницу, а в субботу звонит жена и говорит: «Меня выписывают, приезжай». Я в шоке: квартира не убрана, шары не куплены, еда не приготовлена. В полусне быстро все сделал, купил цветы и поехал, — смеется мужчина. — С рождением дочки жизнь поменялась, особенно тяжело было первое время. Иногда укачивали ее до трех ночи. На работе даже говорили: «Паш, у тебя опять лицо не выспалось!»

Павел говорит, что квартиру по улице Колесникова выиграл как раз к годовщине свадьбы.

— Она девятого февраля, а документы я забрал шестого (улыбается).

«Он взял с нас предоплату и исчез»

Павел признается, что окончательно поверил в победу только тогда, когда получил ключи от квартиры. Жена тоже до последнего считала, что их обманывают. А мама, когда узнала о крупном выигрыше, сказала, что наконец-то черная полоса в жизни закончилась.

— В прошлом году случилось сразу два неприятных события. Мы заказали двери в официально оформленном магазине. Приехал мастер, сделал замеры, подписали бумаги, он настоял на предоплате в 900 рублей. Мы заплатили и стали ждать: прошел месяц, второй. Начал звонить мастеру — а там тишина. То есть он взял с нас предоплату и исчез. Я приехал в торговый центр, где был магазин, там никого. Продавец из магазина напротив сказала: «Вы уже не первый, кого они «кинули». Сейчас составил досудебную претензию и намерен идти в суд. А еще в середине года попал в аварию на машине, тоже долго возился с ее восстановлением.



Новый дом Павла. Фото: Тимофей Каледич

После новогодних праздников Павел с женой собирались ехать в гости к родителям, и мужчина решил заскочить в «Виталюр».

— Думал купить несколько мелочей для дома и что-то сладкое к подаркам для родителей. На кассе как раз увидел шоколадки NESTLE. Кассир уточнила: «Знаете про рекламную игру ? Давайте расскажу!» Она убедила меня принять участие и проследить за начислением кодов в личном кабинете, — вспоминает Павел.

Через пару недель раздался звонок, победитель тогда был на работе.

— Я ко всему отношусь с подозрением, поэтому не мог поверить в свою победу. Тем более, что до этого самый крупный выигрыш, который у меня был, — 100 рублей. Но коллеги настояли на том, чтобы я зашел на сайт и проверил личный кабинет. Все совпало!



Фото: Тимофей Каледич

Сейчас супруги живут в квартире, которая досталась от родителей. У них были планы строить собственную, но без конкретных сроков. Пока семья не придумала, как будет использовать новое жилье.

— Для начала нужно его обставить, там ведь даже лампочек пока нет (улыбается). Но нас это не пугает, это же все-таки новая квартира. Капитальным ремонтом займемся, скорее всего, уже летом, когда отправим дочку в деревню к родителям, — размышляет Павел.

Напоследок мужчина уточняет, когда выйдет материал.

— Пока об этом знают только жена, мама и коллеги, поэтому, пожалуй, отключу телефон после выхода интервью (смеется).

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