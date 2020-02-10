Из-за обиды на друга и ради внимания. Двое мужчин «заминировали» больницу и ювелирный магазин

Источник материала: Tut.by

Минчане «заминировали» больницу и ювелирный магазин. Подробности сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

Один случай произошел 22 октября 2019 года. Пьяный 65-летний мужчина зашел в ювелирный магазин на проспекте Независимости и сел за стол. Мужчина захотел обратить внимание работников на себя — он поднял какой-то предмет в руке и сказал, что магазин заминирован.

Продавцы обратились в милицию, но взрывных устройств специалисты не обнаружили.

А 10 января в этом году еще один пьяный мужчина в возрасте 35 лет позвонил в милицию и сказал, что одна из больниц Минска заминирована. На место прибыли экстренные службы, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Мужчина пояснил, зачем он соврал о «минировании». Он выпил и попросил своего друга, который ехал в больницу, отвезти его домой. Мужчина отказал. Обвиняемый обиделся и «заминировал» больницу.

Следователи напоминают, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Кроме этого, придется возместить средства на проведение специальных действий и проверки объекта экстренными службами.