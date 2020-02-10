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Из-за обиды на друга и ради внимания. Двое мужчин «заминировали» больницу и ювелирный магазин

10.02.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане «заминировали» больницу и ювелирный магазин. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Один случай произошел 22 октября 2019 года. Пьяный 65-летний мужчина зашел в ювелирный магазин на проспекте Независимости и сел за стол. Мужчина захотел обратить внимание работников на себя — он поднял какой-то предмет в руке и сказал, что магазин заминирован.

Продавцы обратились в милицию, но взрывных устройств специалисты не обнаружили.

А 10 января в этом году еще один пьяный мужчина в возрасте 35 лет позвонил в милицию и сказал, что одна из больниц Минска заминирована. На место прибыли экстренные службы, взрывоопасных предметов не обнаружили.

Мужчина пояснил, зачем он соврал о «минировании». Он выпил и попросил своего друга, который ехал в больницу, отвезти его домой. Мужчина отказал. Обвиняемый обиделся и «заминировал» больницу.

Следователи напоминают, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Кроме этого, придется возместить средства на проведение специальных действий и проверки объекта экстренными службами.

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Теги: Минск
 
 
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Минчане «заминировали» больницу и ювелирный магазин. Им предъявили обвинение.
 
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