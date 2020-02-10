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Девочки лидируют. В Пинском районе в минувшем году родилось 335 детей

10.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Девочки лидируют. В Пинском районе в минувшем году родилось 335 детей
Девочки лидируют

Сельисполкомами в минувшем году зарегистрировано 335 рождений. В семьях родилось 152 мальчика и 183 девочки.

Наибольшее количество рождений зарегистрировано в Пинковичском и Оснежицком сельсоветах – по 44 новорожденных, Молотковичском – 33, Городищенском – 30, Парохонском – 29, Плещицком – 27.

В 89 семьях родился первый ребенок, второй – в 106 семьях, третий – в 91 семье. В четырех семьях родились двойни.

Чаще всего мальчиков называли Артемом, Александром, Иваном, у девочек в лидерах Ксения, Анастасия, Анна. Не обошлось и без редких имен. У мальчиков это Елизар, Тихомир, Марат, Данислав, Кемаль, у девочек – Соломия, Суламита, Златослава, Устинья, Германика. Средний возраст отцов составил 30 лет, матерей – 28 лет.

Ничто не вечно под Луной

Совершено 763 записи актов о смерти. Умерло 378 мужчин, 385 женщин. Средний возраст умерших мужчин составил 69 лет, женщин – 80 лет.

Подготовила Нина АЛЕКСАНДРОВА

 
 
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> Девочки лидируют Сельисполкомами в минувшем году зарегистрировано 335 рождений. В семьях родилось 152 мальчика и 183 девочки. Наибольшее количество рождений...
 
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