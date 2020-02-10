«Работать невозможно, будем обращаться в суд». В коттедже Давыдовича открылась школа танцев для детей

Источник материала: Tut.by

Два года назад осужденный за действия сексуального характера с несовершеннолетними Вячеслав Давыдович вышел на свободу. А в сентябре 2019 года администрация Центрального района Минска дала ему разрешение на «размещение танцевально-спортивной лиги». Дети стали заниматься танцами в том же коттедже в Зацени, куда к Давыдовичу когда-то приезжали мальчики из Ястрембельской школы-интерната. Как говорит председатель совета лиги, «в доме, который вызывает плохие ассоциации, хотели сделать что-то хорошее», но из этого ничего не вышло.



Фото носит иллюстративный характер.

— Вячеслава Давыдовича в свое время знали многие люди, был даже разговор, чтобы сделать его председателем федерации по танцам. А меня, человека, который всю жизнь занимается танцами, его личная жизнь не интересовала. Историю, связанную с судом, знала поверхностно, и не было времени в нее вникать. Тем более что Давыдович убеждал всех, что невиновен, он сам жертва, — рассказывает TUT.BY председатель танцевально-спортивной лиги Людмила (она просит не указывать в статье фамилию). Женщина обращает внимание: важна была не сама история Давыдовича, а то, что у детей, которые живут в Зацени, появится возможность заниматься танцами.

Напомним, в 2014 году суд Центрального района Минска признал Вячеслава Давыдовича виновным по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (Предпринимательская деятельность без регистрации с получением дохода в особо крупном размере) и приговорил к четырем годам лишения свободы. Пока он отбывал наказание, в отношении Давыдовича стали расследовать еще одно уголовное дело — «иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Этот процесс проходил за закрытыми дверями. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, зачли срок за предыдущую судимость, и в 2018 году Давыдович освободился .

— С Давыдовичем договорились: мы делаем ремонт на первом этаже в его коттедже, а дальше используем это помещение под танцевально-спортивную лигу, — Людмила показывает фото и видео того, как выглядело помещение до ремонта и сейчас. — В доме, который вызывает плохие ассоциации, хотели сделать что-то хорошее. Для меня было важно, чтобы у деток были все условия для занятий танцами. Ремонт обошелся около 40 тысяч рублей, и с Вячеславом Ивановичем был заключен договор о безвозмездном пользовании жилым помещением (этот документ в редакции есть. — Прим. TUT.BY). То есть никакой платы за аренду.

В танцевально-спортивной лиге занимаются дети от 4 до 9 лет, занятия — дважды в неделю. На практике это выглядело так: первый этаж большого коттеджа был отдан общественной организации, остальные этажи занимает хозяин Вячеслав Давыдович. Как следует из документов, 24 сентября 2019 года администрация Центрального района Минска согласовала «использование не по назначению части дома для размещения танцевально-спортивной лиги».

— Школа открылась 1 октября, а через 15 дней произошел первый конфликт. Давыдович стал отключать свет на первом этаже, требовать оплату коммунальных услуг. 4 февраля пришлось даже вызывать милицию: в нашем танцевальном зале были посторонние люди, Вячеслав Иванович начал выгонять детей, меня. И это несмотря на наличие договора, заключенного на 5 лет! В инстаграме идет реклама клубного дома, который расположен по адресу коттеджа, там указано, что в клубе есть настоящий камин и бальный зал. Но это же наше помещение! Камин расположен только на первом этаже, — отмечает наша собеседница Людмила.

Затея «сделать доброе и полезное» закончилась тем, что председатель совета лиги уже сходила на прием в администрацию района, ЖРЭО и готовит иск в суд. В четверг, 6 февраля, занятий уже не было.

— Мы еще находимся в растерянности. Занятия проводить невозможно, а в договоре указан только один пункт, по которому он может быть расторгнут: если дом будет отчужден. Тогда нас должны известить за месяц. Будем обращаться в суд, — заключает Людмила.

Сейчас коттедж в Зацени выставлен на продажу за 5 440 500 рублей.

Вышел из тюрьмы и что дальше? Следит ли кто-то за теми, кто оказался на свободе?

Во всей этой истории возникает вопрос: может ли в доме человека, который был осужден по такой статье (ст. 168 УК Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), быть открыта школа или кружок для детей? В администрации Центрального района Минска отказались от комментариев. Как узнал TUT.BY, при получении такого разрешения прошлое человека не проверяется, главное, чтобы пакет документов был в порядке.

Например, в США после освобождения из тюрьмы человек, который вступал в интимные отношения с несовершеннолетними, не имеет права жить возле школ, детских садов, поликлиник. Также он обязан носить электронный браслет, отслеживающий каждый шаг, регулярно отмечаться в полиции, посещать психолога. В некоторых странах предусмотрена химическая кастрация, открытая база осужденных за педофилию. Что же касается Беларуси, то принудить к чему-то после тюрьмы человека невозможно, только если он сам не обратится к специалистам за помощью. Тогда ему могут выписать лекарство, подавляющее сексуальное влечение, или назначить курс психотерапии.

Кроме того, существует запрет: те, кто был осужден за преступления против половой неприкосновенности, не могут быть педагогами, работать на местах, которые предусматривают постоянный контакт с детьми (ст. 27 закона РБ «О правах ребенка»). Вопрос в том, кто это проверяет и контролирует.

Также в Уголовном кодексе (ст. 80) говорится, что после освобождения из колонии за некоторыми устанавливается превентивный надзор. Цель — не допустить новых преступлений. На какой срок за освобожденным будет установлен такой надзор, определяет суд. Если превентивный надзор установлен, человек должен зарегистрироваться в милиции, сообщать ей о смене работы и места жительства, не посещать определенные места, не выходить из дома в ночное время, не выезжать за пределы страны. Каких-либо ограничений по тому, может ли человек, осужденный за связь с несовершеннолетними, в своем доме открывать кружки или танцы для детей, мы не нашли.

— В настоящий момент Давыдович на учете не состоит, — прокомментировала TUT.BY Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.