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Родители хотят привить детей платно от пневмококка, но не могут найти вакцину. Когда ее завезут

10.02.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске исчезли вакцины от пневмококковой инфекции, которыми прививают платно. В медучреждения обещают, что их завезут в конце февраля — начале марта. Для тех, кого прививают бесплатно, вакцина есть.


Фото: Reuters

В редакцию TUT.BY обратился минчанин Александр — он хочет платно привить ребенка от пневмококковой инфекции, его дочке сейчас 8 месяцев. Однако мужчина не может найти вакцину: и в детских поликлиниках, и частных медцентрах, куда он звонил, вакцин не оказалось. Против пневмококковой инфекции прививают, например, вакцинами «Превенар 13» (США) и «Синфлорикс» (Бельгия).

— Эти вакцины раньше завозились: в каких-то поликлиниках были две разновидности, в каких-то — одна. Сейчас нигде не можем найти, говорят, что не завозят ни в частные центры, ни в детские поликлиники, куда мы звонили, — объясняет он.

Прививки от пневмококковой инфекции детям в Беларуси делают бесплатно по показаниям. То есть эта прививка входит в Национальный календарь профилактических прививок, но бесплатно вакцинируют малышей при иммунодефицитах,
рецидивирующем остром гнойном среднем отите (более 3-х эпизодов в течение года), рецидивирующих пневмониях, бронхолегочной дисплазии, врожденных пороках дыхательных путей, пороках сердца, требующих гемодинамической коррекции и с обогащением малого круга кровообращения, при наличии кохлеарного имплантата или в ситуации, когда такая операция запланирована, при сахарном диабете, бронхиальной астме.

Ранее медики уже рассказывали, что самым частым показанием для проведения вакцинации от пневмококка являются частые рецидивирующие отиты.

В городском центре вакцинопрофилактики в Минске объяснили, что вакцина «Превенар 13» для детей, которых прививают по показаниям бесплатно, есть в наличии. Для платников ее пока действительно нет, но в медучреждениях для платной вакцинации она появится в конце февраля — начале марта.

— Вакцина «Превенар 13» уже ввезена в страну, но она проходит проверку, предыдущие поставки были в 2019 году. Вакцину «Синфлорикс» не обещали, — объяснили в городском центре вакцинопрофилактики.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске исчезли вакцины от пневмококковой инфекции, которыми прививают платно. В медучреждения их обещают завезти в конце февраля - начале марта. Для тех, кого...
 
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