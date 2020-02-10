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Родители хотят привить детей платно от пневмококка, но не могут найти вакцину. Когда ее завезут
10.02.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске исчезли вакцины от пневмококковой инфекции, которыми прививают платно. В медучреждения обещают, что их завезут в конце февраля — начале марта. Для тех, кого прививают бесплатно, вакцина есть.
В редакцию TUT.BY обратился минчанин Александр — он хочет платно привить ребенка от пневмококковой инфекции, его дочке сейчас 8 месяцев. Однако мужчина не может найти вакцину: и в детских поликлиниках, и частных медцентрах, куда он звонил, вакцин не оказалось. Против пневмококковой инфекции прививают, например, вакцинами «Превенар 13» (США) и «Синфлорикс» (Бельгия).
— Эти вакцины раньше завозились: в каких-то поликлиниках были две разновидности, в каких-то — одна. Сейчас нигде не можем найти, говорят, что не завозят ни в частные центры, ни в детские поликлиники, куда мы звонили, — объясняет он.
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В городском центре вакцинопрофилактики в Минске объяснили, что вакцина «Превенар 13» для детей, которых прививают по показаниям бесплатно, есть в наличии. Для платников ее пока действительно нет, но в медучреждениях для платной вакцинации она появится в конце февраля — начале марта.
— Вакцина «Превенар 13» уже ввезена в страну, но она проходит проверку, предыдущие поставки были в 2019 году. Вакцину «Синфлорикс» не обещали, — объяснили в городском центре вакцинопрофилактики.
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В Минске исчезли вакцины от пневмококковой инфекции, которыми прививают платно. В медучреждения их обещают завезти в конце февраля - начале марта. Для тех, кого...
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