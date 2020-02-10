Мой дом – моя крепость

Источник материала: Кобринский вестник

Каждый имеет право на достойные и безопасные условия жизни и постоянное их улучшение. Что же мешало гражданам нашего района в прошедшем году.

За 2019 год в Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии поступило 30 письменных обращений граждан и представителей юридических лиц. Информация, содержащаяся в письмах и заявлениях граждан, выявляет наиболее проблемные вопросы, волнующие население. В 2019 году, так же как и в предыдущие годы отмечается преобладание обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Из них значительное количество обращений поступило по вопросам, касающимся жилых и общественных зданий, – 46,4 %.

Основными проблемными вопросами обращений являются:

содержание мест общего пользования в многоэтажных жилых домах;

размещение и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

содержание территории частных домовладений, в т.ч размещение выгребов;

вопросы размещения и содержания домашних животных;

состояние микроклимата (температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха) и шум в жилых помещениях.

Рассмотрение данных вопросов требует комиссионного подхода и находится в компетенции нескольких ведомств. Так, например, вопросы размещения и содержания площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории города и сельских населенных пунктов относятся не только к компетенции санитарно-эпидемиологической службы района, но в первую очередь к компетенции КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», которое должно обеспечить их обустройство и дальнейшее надлежащее содержание.

Вопросы размещения и обустройства выгребов на территории частных домовладений относятся только к компетенции органов архитектуры и строительства. Если в дополнение к вопросам размещения, обустройства имеют место вопросы ненадлежащего содержания выгреба, повлекшее за собой загрязнение почвы, то такое обращение требует комиссионного рассмотрения с привлечением специалистов охраны природы и санитарно- эпидемиологической службы.

В 2019 году имели место обращения в Кобринский зональный центр гигиены и эпидемиологии с жалобами на размещение и содержание домашних животных и птицы. Такие обращения были перенаправлены для рассмотрения в районный отдел архитектуры и строительства и ветеринарную службу, так как вопросы строительства, размещения вольеров для собак, хозяйственных построек для домашней птицы, коз, свиней и других домашних животных не нормируется санитарно-эпидемиологическим законодательством.

Так же не предусмотрены санитарно-эпидемиологическим законодательством требования к земельным к участкам, предоставляемым для обслуживания индивидуальных жилых домов.

Замеры параметров микроклимата и шума в жилых помещениях проводятся специалистами Кобринского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Однако необходимо учитывать, что замеры параметров микроклимата разрешено проводить только в отопительный период при наличии централизованной системе отопления. Существующие нормативы параметров микроклимата не распространяются на жилые дома, оборудованные автономной системой отопления. Требования санитарно-эпидемиологического законодательства не распространяются на шум в квартирах от жизнедеятельности людей: игра на музыкальных инструментах, применение пиротехнических средств, громкая речь и пение, выполнение бытовых (ремонтных) работ, проведение ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкое закрытие дверей, содержание домашних животных и другое. В связи с этим замеры шума от жизнедеятельности людей не проводятся.

Следует отметить, что 2019 году в Кобринском районе в 2 раза выросло количество обращений граждан, связанных с неудовлетворительной работой предприятий торговли пищевыми продуктами. При их рассмотрении выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, не исключающие угрозу здоровью обслуживаемого населения: реализация пищевых продуктов с истекшим сроком годности, несоблюдение технологии приготовления блюд, допуск к работе без результатов медицинского осмотра и др. За выявленные нарушения виновные должностные лица привлечены к административной ответственности. Если бы каждый из нас помнил, что несет ответственность перед обществом за неукоснительное исполнение своих обязанностей, то многих обращений можно было бы избежать.

Валентина РАПИНЧУК,

заместитель Главного государственного санитарного врача Кобринского района.