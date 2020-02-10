«Соседи смеялись: сколько электроэнергии тратите!» Семья в Могилеве украсила дом - и выиграла более 200 рублей

Источник материала: Tut.by

Конкурс на лучшее украшение дома к Новому году и Рождеству проходит в Могилеве каждый год. В декабре местные администрации собирают заявки от участников в каждом городском районе, а затем по три лучших дома проходят во второй тур. В начале нового года комиссия горисполкома выбирает финалистов. Среди критериев — оригинальность, количество и качество иллюминации. В 2020 году жители Ленинского района до призовых мест не дотянули — там победителей нет, а вот в Октябрьском районе победила семья Лустенковых. За украшенный к Новому году дом они получили денежный приз — 243 рубля.



Фото: семья Лустенковых

Геннадий и Татьяна Лустенковы 5 лет украшают свой дом и двор к новогодним праздникам и каждый год стараются придумать что-нибудь новенькое. О том, что можно принять участие в конкурсе, им рассказала знакомая.

— Мы с мужем очень любим красоту. Каждый год вкладываем все больше средств в украшения. В прошлом году у нас был один проектор, в этом же вторая стена тоже освещалась. Сначала елки были с двух сторон дома, теперь уже с четырех. Балконы наряжали, — рассказывает Татьяна. — Муж сам сделал из дерева оленей, мы их тоже украсили. Наши соседи даже смеялись — это ж, мол, сколько же электроэнергии пойдет на все это! А мы считаем, что праздник надо создавать самому и другим заодно поднимать настроение — это у нас в крови. В следующем году у нас будет еще больше интересного!



Фото: семья Лустенковых



Фото: семья Лустенковых

По словам Татьяны, выигранные деньги она потратит на медицинское обследование — что-то, говорит, приболела. Но к концу года семья снова планирует готовиться к конкурсу: «Теперь мы просто обязаны украшать дальше!».

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