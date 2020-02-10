Потерпевшие: взрыв на «Могилевдреве» случился во время работы с бракованными скамьями для Форума регионов

Источник материала: Tut.by

В Могилеве продолжается суд по делу о взрыве на «Могилевдреве», из-за которого одна женщина погибла, 8 человек пострадали. Из троих обвиняемых лишь один признает вину частично. Потерпевшие на суде говорят, что взрыв произошел в покрасочной камере, где покрывали лаком дубовые скамьи для мероприятий Форума регионов Беларуси и России , который прошел 11 октября 2018 года. Работники пытались потушить горящий бумажный фильтр покрасочной камеры, но это не помогло.



Слева направо: экс главный инженер, и. о. гендиректора Максим Казинский; экс-начальник мебельного цеха Федор Фисюк; замдиректора по техническим вопросам УП «БР-Консалт» Дмитрий Ковальчук.

Что произошло. Кратко

Взрыв в покрасочной камере мебельного цеха предприятия «Могилевдрев» произошел 25 сентября 2018 года в 18.30. Одна сотрудница умерла от ожогов, пострадали еще 8 человек. Оборудованию и зданию мебельного цеха был причинен ущерб на сумму более 23 тысяч рублей.

Напомним , в нарушении правил пожарной безопасности обвиняют бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, Максима Казинского и бывшего начальника мебельного цеха Федора Фисюка. На скамье подсудимых также Дмитрий Ковальчук — заместитель директора по техническим вопросам УП «БР-Консалт», компании, наделенной полномочиями по управлению и контролю за деятельностью «Могилевдрева». Его обвиняют в служебной халатности.

По версии обвинения, все трое не проконтролировали — каждый в меру своей ответственности — перенос новых покрасочных в модернизированном цеху и их корректную установку. Как стало известно в суде, документов на это нет.

И бывший начальник цеха Фисюк, который частично признает вину, считает себя виновным именно в этом. Мол, «не пошел до конца», то есть не потребовал у руководства все необходимые документы прежде чем начинать работы по окраске в цеху.

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Был запах дыма — и пропал. Потом загорелась камера, считанные минуты — и взрыв



Фото: Следственный комитет

В суде завершился допрос потерпевших. По показаниям сотрудников можно составить такую картину произошедшего.

На «Могилевдрев» поступает большой заказ на дубовые скамьи для Форума регионов Беларуси и России. Работники цеха говорят, что древесина сырая, покрывать лаком ее пока нельзя, нужно сначала подсушить. Но на их слова внимания не обращают — горят сроки. И «спецзаказ такой, что отказаться нельзя было».

Дубовые скамьи покрывают лаком как есть — тем самым, во время использования которого и взорвалась покрасочная кабина. По словам некоторых сотрудников — но не всех, — лак этот был специфическим: темного цвета, с очень резким запахом. Но использовать его было принципиально — таково было пожелание заказчика. По документам, говорил бывший начальник цеха и фигурант дела Федор Фисюк, ограничений на его использование в новых покрасочных камерах не было.

К 25 сентября часть скамеек — «машину» — привезли обратно на «Могилевдрев» как бракованную продукцию. Лак, оказалось, не покрыл дерево полностью — как и предупреждали сотрудники цеха. И дождь — скамьи заказчик поставил на улице — вымыл краску, оставив потеки на асфальте. У «Могилевдрева» потребовали исправить свой брак.

На вторую смену 25 сентября работников собрали именно для того, чтобы быстро переделать заказ, не задерживая остальное производство. Причем у людей вроде как был выбор — браться за работу или нет. Например, два станочника помогали привозить скамьи к покрасочной камере и отвозить их, уже покрытые лаком, в остывочную.

Один из них, 24-летний Николай Козырев, показал в суде, что за 3−5 минут до взрыва почувствовал запах дыма и сказал: «Что-нибудь слышите?». Его, говорит, услышали все, кто в тот момент был рядом: станочник Никита Кресов, с которым они возили скамьи, потерпевшие Кириллов и Котельников, которые клали и снимали с покрасочного стола скамьи, погибшая отделочница Ирина, находившаяся рядом мастер цеха.

Все быстро начали проверять, откуда пахнет, но запах, говорит Козырев, тут же пропал. И все вернулись к работе. По воспоминаниям станочника, они с Кресовым возвращались из остывочной, когда Николай заметил белый дым в правом нижнем углу покрасочной камеры. Кресов подтвердил: был такой дым. А потом стенка камеры начала чернеть.

Он сказал об этом, и Ирина тут же вышла из кабины. А Кириллов начал отрывать бумажный фильтр покрасочной кабины — он горел. Ему помог Котельников. И когда они вдвоем выбросили из камеры кусок горящего фильтра, Козырев начал тушить его ногами. Кириллов схватил огнетушитель и «успел один раз запылить место, где горело» — так сказал Козырев. Потом выскочил из камеры на какой-то момент, хотел зайти снова, чтобы попытаться еще раз затушить. Ирина что-то сказала про лак в кабине. И тут раздался взрыв.

— Я помню только, как в лицо летит огонь, я уворачиваюсь, а в следующий момент, когда поднимаюсь, понимаю, что меня выбросило через двери в другую часть цеха, — рассказал Николай Козырев.

Никиту Кресова тоже выбросило через двери. Они вдвоем вспоминают, что видели бегущего к ним Дмитрия Кириллова в горящей одежде. Мужчина упал на спину, чтобы потушить огонь, а Кресов и Козырев бросились помогать ему — сбивать пламя руками.

По данным, которые были озвучены в суде 10 февраля, в новом цеху потерпевшие впервые в таком объеме помогали отделочницам. Котельников, например, говорит, что в старом цеху, до объединения двух, он примерно раз в неделю точно заходил в покрасочную камеру старого образца с водяной завесой — забрать окрашенное изделие. И по его наблюдениям, вентиляция в старой покрасочной камере работала заметно лучше, чем в новой. По крайней мере, по его ощущениям, тяга воздуха была сильно ощутимой, а в новой покрасочной камере в модернизированном цеху — нет.

Потерпевшие, которые собирались заявить иски, пока это не сделали. Дочери погибшей Ирины рассказали, что «Могилевдрев» оплатил большую часть расходов на похороны, обязался выплатить в течение года 67 тыс. рублей — по коллективному договору родственникам в связи с гибелью сотрудника на производстве.

TUT.BY следит за процессом.