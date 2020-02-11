Прием пройдет в здании Борисовского районного исполнительного комитета по адресу: г. Борисов, ул.Чапаева,6, каб.202.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 73-43-18 с 10.00 до 12.00 по рабочим дням.
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Личный прием граждан
11.02.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Прием пройдет в здании Борисовского районного исполнительного комитета по адресу: г. Борисов, ул.Чапаева,6, каб.202.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 73-43-18 с 10.00 до 12.00 по рабочим дням.
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