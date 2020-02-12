Можно ли подать на алименты, если ранее в суде от них отказались — отвечает адвокат

Источник материала: Полесская правда



Вопросы, касающиеся взыскания алиментов или раздела имущества при разводе, вызывают интерес. В рубрике «Право на защиту: советы адвоката» они поднимались несколько раз. Спрос на профессиональную консультацию адвоката остается высоким, что объясняется немалым количеством споров, рассматриваемых судами. На вопросы читателей, присланные на почту БелТА, отвечает адвокат Минской городской коллегии адвокатов Екатерина Проневич.

— После развода подавала на алименты, но отец дочки несвоевременно их выплачивал. Потом началась череда событий, которые дали толчок для лишения его родительских прав: безучастность в жизни дочки, полное игнорирование праздников, включая дни ее рождения, отсутствие финансовой, моральной поддержки. В итоге в 2015 году лишили его родительских прав, но знаю, что согласно ч.2 ст.82 Кодекса о браке и семье лишение родительских прав не освобождает от обязанности по содержанию детей. В зале суда я написала отказ от алиментов, поскольку на тот момент была финансово сильна и не нуждалась в его деньгах. Сейчас ситуация изменилась и хотелось бы, чтобы и он поучаствовал в финансовом обеспечении дочери. Вопрос в следующем: если я написала бумагу о том, что отказываюсь от его алиментов, теряет ли силу ч.2 ст.82 Кодекса о браке и семье? Если нет, то какой алгоритм действий с моей стороны должен быть, чтобы я смогла подать на алименты?

— Родители, которые лишены родительских прав, теряют все основанные на факте родства с ребенком права. В том числе это касается воспитания, законного представительства и защиты его интересов, истребования ребенка от других лиц. Также теряется право на дачу согласия на усыновление, получение содержания от него, пенсионное обеспечение после смерти ребенка и наследование по закону.

Однако в соответствии с ч.2 ст.82 Кодекса о браке и семье лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию детей.

Следовательно, вы вправе в любое время до достижения ребенком совершеннолетия обратиться в суд с требованием о взыскании с родителя, лишенного родительских прав, средств на его содержание.

Также отмечу, что для взыскания алиментов, как правило, подается исковое заявление. По результатам его рассмотрения суд выносит решение, в котором определяет размер алиментов, и выдает исполнительный лист. А также вместо иска может быть подано заявление о возбуждении приказного производства. В таком случае суд выносит определение о судебном приказе без проведения судебного заседания и вызова супругов.

Как исполнительный лист, так и определение о судебном приказе являются исполнительными документами. Иными словами, это те документы, на основании которых и взыскиваются алименты.

– Молодая пара, готовясь к свадьбе, вступила в стройку своей квартиры с привлечением застройщика. До свадьбы было выплачено 100% ее стоимости. На тот момент квартира еще строилась. Уже после заключения брака построенную квартиру оформили на супруга в агентстве по госрегистрации и земельному кадастру. Кому останется квартира в случае развода? Супругу? По сути, деньги за квартиру вносил он до брака, хотя собирали средства все родственники. В браке был проведен только ремонт. Брачный договор оформить сложно, нет согласия.

– Согласно ст.220 Гражданского кодекса право собственности на строящиеся капитальные строения (здания, сооружения) и другое вновь создаваемое недвижимое имущество возникает с момента завершения его создания, если иное не предусмотрено законодательством. В случаях, когда вновь созданное недвижимое имущество подлежит государственной регистрации, право собственности на него возникает с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено законодательством.

Соответственно, поскольку право собственности на недвижимость возникает с момента ее регистрации, приобретенное жилое помещение является совместно нажитым имуществом.

В случае же возникновения каких-либо судебных разбирательств — тот факт, что имущество приобреталось за совместно нажитые деньги супругов, можно будет доказать в суде, в том числе свидетельскими показаниями.

– С супругой уже год в разводе, но до последнего времени проживали вместе. Вопрос вот в чем: ей был подарен старенький дом, за время брака в него внесены существенные изменения (по сути, построен новый дом). Имею ли я право на долю в нем? Я там не прописан, но могу подтвердить факт проживания: оплачивал все коммунальные услуги. Полагаю, банки могут предоставить эти сведения, все расчеты осуществлялись через интернет-банк. Это же могут подтвердить и соседи.

– Согласно ст.26 Кодекса о браке и семье имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них.

Так, исходя из общего правила, ввиду того, что указанный жилой дом в период брака был подарен супруге — то единоличным его собственником вроде бы как должна признаваться только она.

Однако ч.1 п.13 Постановления Пленума Верховного суда от 26.03.2003 №2 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые помещения» гласит, что жилое помещение, принадлежащее одному из супругов, может быть признано судом совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга произведены, в частности, капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование жилого помещения, в результате чего его стоимость значительно увеличилась. Для выяснения этого вопроса суду необходимо получить заключение эксперта о стоимости жилого помещения до и после ремонта, реконструкции, переоборудования.

Следовательно, при доказанности значительного увеличения стоимости жилого дома за счет вложений в период брака общего имущества супругов — в судебном порядке это недвижимое имущество может быть признано совместно нажитым и подлежать разделу по общему правилу законодательства, регулирующего раздел совместно нажитого имущества супругов.

– Подскажите, как можно разделить имущество с бывшим мужем. Во время совместного проживания мы купили квартиру и 2 машины. До свадьбы мне бабушка подарила дом. Бывший муж злоупотребляет спиртными напитками, из квартиры съезжать отказывается, трепет нервы детям. Во время развода обещал свою часть квартиры отдать в счет алиментов, поэтому их дети не получают, в воспитании не принимает никакого участия. Я предложила ему часть моего личного дома в счет его доли в квартире — отказывается. Переехать в дом мы не можем, т.к. он находится в другом городе, далеко от работы и школы. Бывший супруг периодически не работает. Как мне быть? Может ли закон помочь в решении этой проблемы?

– Имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из них оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены деньги, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором.

Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них.

При разделе имущества, которое является общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брачным договором. Суд может отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Доля одного из них, в частности, может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от трудовой деятельности или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи.

Таким образом, исходя из этого, квартира и транспортные средства, приобретенные в период брака, являются совместно нажитым имуществом. Жилой дом, полученный в дар до вступления в брак, — вашей личной собственностью.

Выселить бывшего супруга из жилого помещения, в частности из квартиры, не представляется возможным, если между вами и супругом не был заключен Брачный договор и нет вступившего в законную силу решения суда по разделу совместно нажитого имущества, по которым единоличным собственником квартиры являетесь только вы. При отсутствии Брачного договора, решения суда — бывший супруг является таким же собственником квартиры, как и вы, и лишить его законных прав по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом вы не вправе.

Что касается вопросов по алиментам, то вы вправе в любой момент до достижения ребенком совершеннолетия обратиться в суд с требованием об их взыскании.

Так, согласно ст.109 Кодекса о браке и семье лицо, имеющее право на получение алиментов, может обратиться с соответствующим заявлением в суд независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на их получение. Алименты присуждаются на будущее время с того момента, как вы обратились в суд. Они могут быть взысканы и за прошлое время, но не более чем за 3 предшествующих года. В этом случае должно быть установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены из-за уклонения от их уплаты лица, обязанного это делать, а также в случаях, предусмотренных ч.2 ст.105 кодекса.

В обращении вы сообщили о том, что бывший супруг периодически нигде не работает. В связи с этим дополнительно обращаю внимание, что в случае, если взыскать алименты (даже при наличии вступившего в законную силу решения суда об их взыскании) будет затруднительно, законодательством предусмотрены следующие меры принуждения в отношении родителей, обязанных платить алименты.

Так, если лицо, обязанное платить алименты, уклоняется от их выплаты — родитель, заинтересованный в получении алиментов, должен активно взаимодействовать с судебным исполнителем, который ведет исполнительное производство: звонить, писать, посещать в приемные дни и т.д. По заявительному принципу к неплательщику можно применить ряд ограничений: закрыть выезд за границу, лишить водительских прав, наложить арест на счета в банке, запрет на отчуждение квартиры и др. Если есть задолженность по алиментам, можно взыскать проценты за их неуплату.

Помимо этого, родителя, который обязан уплачивать алименты, но не делает этого, можно привлечь к уголовной ответственности по ст.174 Уголовного кодекса. За уклонение родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

На мой взгляд, самым действенным и радикальным методом для таких горе-родителей является лишение родительских прав — как родителя, который уклоняется от воспитания и (или) содержания ребенка. В этом случае все права в отношении детей у отца теряются, однако обязанность выплачивать алименты остается.

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