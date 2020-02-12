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Наконец-то! На этой неделе в Гродно начнет работать колесо обозрения
12.02.2020 16:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Колесо обозрения в Гродно начнет работать уже на этой неделе. 14 февраля пройдет первый пуск аттракциона,
Продолжительность поездки на колесе — около 10 минут. За один круг оценить открывающийся панорамный вид на Гродно смогут одновременно 96 человек. Благодаря стеклянному оформлению кабинок, обзор открыт на 360 градусов. Стоимость билета на колесо обозрения — всего 4 рубля.
Устанавливать колесо обозрения в Гродно начали в
Кстати, колесо обозрения высотой 30 метров когда-то в Гродно было. Оно находилось в Новом парке около Коложской церкви. Его установили в 70-е годы прошлого века. Оно проработало около 10 лет, а потом аттракцион демонтировали.
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Продолжительность поездки на колесе - около 10 минут.
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