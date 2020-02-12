Наконец-то! На этой неделе в Гродно начнет работать колесо обозрения

Источник материала: Tut.by

Колесо обозрения в Гродно начнет работать уже на этой неделе. 14 февраля пройдет первый пуск аттракциона, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: скрин видео

Продолжительность поездки на колесе — около 10 минут. За один круг оценить открывающийся панорамный вид на Гродно смогут одновременно 96 человек. Благодаря стеклянному оформлению кабинок, обзор открыт на 360 градусов. Стоимость билета на колесо обозрения — всего 4 рубля.

Устанавливать колесо обозрения в Гродно начали в апреле прошлого года . Иллюминацию аттракциона включили перед Новым годом. За полчаса на гродненском колесе обозрения проявляется около 60 рисунков, плавно сменяющих друг друга.

Кстати, колесо обозрения высотой 30 метров когда-то в Гродно было. Оно находилось в Новом парке около Коложской церкви. Его установили в 70-е годы прошлого века. Оно проработало около 10 лет, а потом аттракцион демонтировали.