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В Витебске впервые за последние семь лет родилась тройня

14.02.2020 00:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебском областном клиническом роддоме 5 февраля родилась тройня, первая в этом году в стране. Пополнение произошло в семье врача-фтизиатра Маргариты и инженера-геодезиста Евгения Малишевских из Витебска, пишут «Витебские вести».


Фото: vitvesti.by

В семье есть двое старших детей — 7-летняя Варвара и 2-летний Платон. Новорожденных назвали Никита, Василиса и Артем.

— Всегда хотела, чтобы в семье было трое детей, пошли с мужем за девочкой, а получилось чуть больше, бонусом еще двое мальчиков. Мы очень счастливы, — делится молодая мама.

Тройняшек и их родителей поздравил председатель облисполкома Николай Шерстнев. Он вручил супругам свидетельство о рождении малышей.

— К сожалению, не многие готовы прочувствовать сегодня счастье, радость многодетной семьи. Желаю, чтобы ваш пример стал доброй традицией для Витебской области, тем более государство сегодня столько для этого делает, — обратился Николай Николаевич к молодым родителям и вручил сертификат на строительство жилья с господдержкой в многоэтажке в Билево. В новое жилье семья сможешь переехать в ноябре.

Молодым родителям также подарили сертификат на покупку детской коляски и манеж.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебском областном клиническом роддоме 5 февраля родилась тройня, первая в этом году в стране.
 
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