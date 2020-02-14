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В Витебске впервые за последние семь лет родилась тройня
14.02.2020 00:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебском областном клиническом роддоме 5 февраля родилась тройня, первая в этом году в стране. Пополнение произошло в семье врача-фтизиатра Маргариты и инженера-геодезиста Евгения Малишевских из Витебска, пишут
В семье есть двое старших детей — 7-летняя Варвара и 2-летний Платон. Новорожденных назвали Никита, Василиса и Артем.
— Всегда хотела, чтобы в семье было трое детей, пошли с мужем за девочкой, а получилось чуть больше, бонусом еще двое мальчиков. Мы очень счастливы, — делится молодая мама.
Тройняшек и их родителей поздравил председатель облисполкома Николай Шерстнев. Он вручил супругам свидетельство о рождении малышей.
— К сожалению, не многие готовы прочувствовать сегодня счастье, радость многодетной семьи. Желаю, чтобы ваш пример стал доброй традицией для Витебской области, тем более государство сегодня столько для этого делает, — обратился Николай Николаевич к молодым родителям и вручил сертификат на строительство жилья с господдержкой в многоэтажке в Билево. В новое жилье семья сможешь переехать в ноябре.
Молодым родителям также подарили сертификат на покупку детской коляски и манеж.
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В Витебском областном клиническом роддоме 5 февраля родилась тройня, первая в этом году в стране.
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