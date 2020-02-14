Снег, солнце и тепло. Погода в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на брестских улицах — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода в выходные, предупреждают синоптики, будет сероватой, а к концу уикенда еще и ветреной.



Фото: @jools_ivanova, instagram.com

Сегодня, 14 февраля, будет +1…3°С. Днем — серо и пасмурно, пройдет мокрый снег.

В субботу прогнозируют 0…+2°С, пасмурно, туманно.

Зато в воскресенье, 16 февраля, выглянет солнце и потеплеет аж до +7°С. Правда, к вечеру поднимется сильный ветер.

Хороших выходных!

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