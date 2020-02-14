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Снег, солнце и тепло. Погода в Бресте в выходные
14.02.2020 08:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на брестских улицах — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода в выходные,
Сегодня, 14 февраля, будет +1…3°С. Днем — серо и пасмурно, пройдет мокрый снег.
В субботу прогнозируют 0…+2°С, пасмурно, туманно.
Зато в воскресенье, 16 февраля, выглянет солнце и потеплеет аж до +7°С. Правда, к вечеру поднимется сильный ветер.
Хороших выходных!
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А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре - середина февраля, а на брестских улицах - по-прежнему стабильный плюс.
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