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Тепло, ветрено, снежно. Погода в Гомеле в выходные
14.02.2020 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на гомельских улицах — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода будет, в основном, пасмурной. А к концу уикенда еще и ветреной.
Сегодня, 14 февраля, будет +4…+6°С. Днем — солнечно, без осадков
В субботу прогнозируют +2…4°С, пасмурно, мокрый снег.
В воскресенье, 16 февраля, будет ветрено, серо, но по-прежнему тепло — +2…4°С.
Хороших выходных!
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А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре - середина февраля, а на гомельских улицах - по-прежнему стабильный плюс.
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