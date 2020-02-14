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Тепло, ветрено, снежно. Погода в Гомеле в выходные

14.02.2020 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на гомельских улицах — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода будет, в основном, пасмурной. А к концу уикенда еще и ветреной.


Фото: @fabian_photo, instagram.com

Сегодня, 14 февраля, будет +4…+6°С. Днем — солнечно, без осадков

В субботу прогнозируют +2…4°С, пасмурно, мокрый снег.

В воскресенье, 16 февраля, будет ветрено, серо, но по-прежнему тепло — +2…4°С.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре - середина февраля, а на гомельских улицах - по-прежнему стабильный плюс.
 
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