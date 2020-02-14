Тепло, ветрено, снежно. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

А вы чувствуете уже запах весны в воздухе? Да, на календаре — середина февраля, а на гомельских улицах — по-прежнему стабильный плюс. Правда, погода будет, в основном, пасмурной. А к концу уикенда еще и ветреной.



Фото: @fabian_photo, instagram.com

Сегодня, 14 февраля, будет +4…+6°С. Днем — солнечно, без осадков

В субботу прогнозируют +2…4°С, пасмурно, мокрый снег.

В воскресенье, 16 февраля, будет ветрено, серо, но по-прежнему тепло — +2…4°С.

Хороших выходных!

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