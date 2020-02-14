Что значит День святого Валентина для юных будакошелевцев? Корресподент «Авангарда» провел опрос

Источник материала: Газета Авангард

Для кого-то День святого Валентина – отличный повод порадовать свою вторую половинку милым пустячком. Кто-то возводит его в культ и ждет чего-то более существенного, а кто-то и вовсе считает этот день обычной датой в календаре. Правильно говорят: сколько людей, столько и мнений. На мой взгляд, это прекрасная возможность еще раз сказать «люблю» всем, кто тебе дорог. А что значит День святого Валентина для юных будакошелевцев?





Ольга ЗАХАРЧЕНКО, учитель иностранного языка:

– Несмотря на то что День святого Валентина в постсоветском пространстве не так популярен, как зарубежом, в последние годы все больше людей, особенно молодежи, стараются его отмечать. Наверное, я выражу мнение большинства представительниц прекрасной половины человечества, сказав, что 14 февраля мы ждем с особым трепетом и волнением и готовимся к нему не меньше, чем к другим важным датам. Ведь это возможность поверить в сказку, которой так не хватает в нашей обыденной жизни, выразить свою любовь, дать отношениям новый виток, сказав люблю своему любимому человеку.





Иван ЕВТУХОВ:

– Считаю, что этот праздник имеет место быть. В первую очередь для того, чтобы люди могли выразить свои самые лучшие чувства и хотя бы раз в году почувствовали себя немного сентиментальнее и добрее к окружающим. Также это хороший повод проявить свое внимание и заботу к тем, кто тебе не безразличен.





Вадим КОЗЛОВ:

– Для меня это самый настоящий праздник. День, когда можно сделать что-то приятное для своего близкого человека, показать, какой ты романтик. Причем это может относиться не только к любимому человеку, но и к родным людям. Лично я уже придумал, чем порадую свою девушку, но пока это сюрприз. Скажу только, что подарок ей наверняка понравится, ведь я вложил в него частичку своей души, сделав его своими руками.





Данила КОНУСЕВИЧ:

– Еще совсем недавно День святого Валентина я никак не отмечал. Но после того, как встретил девушку, он обрел для меня особый смысл. Конечно же, это возможность выразить свои чувства, провести этот день вместе, сделав его незабываемым. Но и про подарок я не забуду. Уверен, что все у меня получится, ведь романтика должна присутствовать в нашей жизни, чтобы наполнять ее новым смыслом, а значит, делать нас чуточку лучше.





Никита ПИКУЛЬ:

– Согласитесь, выражать свои чувства и признаваться в любви можно в любой день и необязательно это привязывать к каким-то датам. А вообще, здорово, что есть такой праздник, когда можно во всеуслышание заявить о своих чувствах и не бояться показаться сентиментальным.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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