Что такое любовь и как сделать валентинку — что искали в Сети белорусы накануне Дня всех влюбленных

Источник материала: Полымя

В канун Дня всех влюбленных «Яндекс» собрал данные о самых популярных запросах белорусов на тему любви. Что искали жители республики перед праздником — в материале агентства «Минск-Новости» .





Стихи о любви

Среди самых популярных запросов со словами «стихи», «поэзия» или «лирика» наиболее популярными у пользователей-женщин стали произведения Сергея Есенина, Анны Ахматовой и Александра Пушкина. У мужчин в тройку наиболее частых запросов вошли все те же Сергей Есенин и Александр Пушкин, а вот Ахматову заменил дерзкий и оригинальный Владимир Маяковский.

Вопросы о любви

Наиболее популярным вопросом со словом «любовь», который пользователи Сети чаще всего задавали поисковику, стал вопрос: «Что такое любовь». Немного меньше белорусов интересовались тем, «куда уходит любовь», «как признаться девушке/мальчику в любви» и «что такое платоническая любовь».

Валентинки

Чаще всего жители Беларуси искали в Сети, как сделать валентинку или как ее нарисовать, что на ней написать и как ее подписать, а также как выяснить, кто отправил валентинку.

Что ищут «про любовь»

Среди наиболее популярных запросов с сочетанием «про любовь» у белорусов лидируют фильмы. Менее часто пользователи искали мелодрамы про любовь, песни, сериалы, цитаты и аниме. Также жители страны интересовались стихами про любовь, картинками, статусами и дорамами (самым рейтинговым сериальным контентом в странах Азии).

Что искали ко Дню святого Валентина

В сочетаниях «День святого Валентина» или «День всех влюбленных» наиболее часто пользователи Сети в Беларуси искали поздравления и картинки с Днем святого Валентина. Кроме того, белорусов интересовали происхождение праздника, подарки и валентинки, приколы, песни, гифки и SMS в день святого Валентина.

Источник: minsknews.by

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