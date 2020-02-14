Команда СОБРа заняла третье место на соревнованиях спецподразделений в Дубае

Источник материала: Газета Авангард

На международных соревнованиях среди спецподразделений SWAT Challenge 2020 третье место завоевала дружина специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел Беларуси.





Состязания проходили с 9 по 13 февраля в Дубае (ОАЭ). В них приняли участие 46 команд из 26 стран мира. Лучших определяли, к примеру, в таких испытаниях, как спасение заложников, прохождение полосы препятствий, эвакуация раненых.

По итогам пяти дней победителем престижных соревнований стала команда полиции Объединенных Арабских Эмиратов, серебро у команды ЦCН «Витязь» Росгвардии РФ, на третьем месте белорусский СОБР. Еще одна команда белорусского милицейского ведомства — ОМОНа ГУВД Мингорисполкома — заняла 13-е место.