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Белоруски смогут пригласить на свою работу иностранных послов и показать, в чем преуспели

14.02.2020 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В преддверии Международного дня солидарности женщин послы, главы представительств международных организаций в Беларуси и бизнес-лидеры приглашают всех желающих женщин в Беларуси присоединиться к инициативе #ЦеньНаДзень (job shadowing от англ. job — работа и shadow — тень).

В ходе стажировок #ЦеньНаДзень, которые впервые прошли в 2019 году, более 20 молодых белорусок со всей страны провели один день с главами иностранных представительств и бизнес-компаний. Все участницы инициативы получили уникальный опыт и узнали, как работают международные организации.

В этом году организаторы решили поменять формат блиц-стажировок и предлагают женщинам по всей стране пригласить послов стать своей «тенью». Что это значит? Любая женщина старше 18 лет может на один день стать наставницей для руководителей международных организаций, раскрыть различные аспекты своего дела, рассказать о вызовах и поделиться опытом.

Для того чтобы подать заявку, подходит любое занятие, в котором вы достигли успехов и можете выступать в качестве наставницы. Вы можете быть менеджером по продажам в фирме, руководительницей высшего звена, работать в школе, на заводе либо ферме. Вы можете быть спортсменкой, ученой, ремесленницей, писательницей, собирать ягоды или рисовать картины.

Участие в инициативе — это отличная возможность пообщаться с профессионалами в области управления и увлеченными людьми, привлечь внимание к своей деятельности, узнать о международном опыте, поделиться проблемами и решениями, которые могут стать основой для дальнейших серьезных проектов.
Звучит интересно?

Чтобы подать заявку, заполните форму до 25 февраля, 23.59. Организаторы свяжутся с каждой из отобранных участниц напрямую, чтобы согласовать детали участия в инициативе #ЦеньНаДзень.

Стажировки пройдут в марте и апреле.

 
 
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В преддверии Международного дня солидарности женщин послы, главы представительств международных организаций в Беларуси и бизнес-лидеры приглашают всех желающих...
 
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