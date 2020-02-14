В Бресте начался (и сразу отложился) суд по делу о подлоге в экологических документах по аккумуляторному заводу

Источник материала: Tut.by

14 февраля в Бресте должны были начать рассмотрение уголовного дела брестчанки Юлии Яковчик. Женщина обвиняется в том, что вносила в протокол ложные сведения о соблюдении аккумуляторным заводом законодательства об охране окружающей среды.



Процесс собрал полный зал зрителей и журналистов

14 февраля в суде Ленинского района зал был забит под завязку. На процесс пришли противники аккумуляторного завода, правозащитники и журналисты.

А вот обвиняемая на суд не явилась. Адвокат Юлии Яковчик пояснила, что ее подзащитная находится в больнице, и попросила перенести рассмотрение дела.

Сторона обвинения не возражала.

Суд принял решение отложить процесс до выздоровления обвиняемой.

Из материалов дела известно, что Юлия Яковчик ранее занимала руководящую должность в Брестской областной лаборатории аналитического контроля в областной лаборатории ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области окружающей среды». Она обвиняется в том, что дважды в разные периоды времени внесла заведомо ложные сведения и записи в Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды, подтверждающие факт соблюдения аккумуляторным заводом ООО «АйПауэр» законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Санкция статьи предусматривает штраф, исправработы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу, теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэра», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.

30 декабря 2019 года «АйПауэр» объявил о проведении общественной экологической экспертизы аккумуляторного завода.