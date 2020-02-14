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В Бресте начался (и сразу отложился) суд по делу о подлоге в экологических документах по аккумуляторному заводу
14.02.2020 11:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 февраля в Бресте должны были начать рассмотрение уголовного дела брестчанки Юлии Яковчик. Женщина обвиняется в том, что вносила в протокол ложные сведения о соблюдении аккумуляторным заводом законодательства об охране окружающей среды.
14 февраля в суде Ленинского района зал был забит под завязку. На процесс пришли противники аккумуляторного завода, правозащитники и журналисты.
А вот обвиняемая на суд не явилась. Адвокат Юлии Яковчик пояснила, что ее подзащитная находится в больнице, и попросила перенести рассмотрение дела.
Сторона обвинения не возражала.
Суд принял решение отложить процесс до выздоровления обвиняемой.
Из материалов дела известно, что Юлия Яковчик ранее занимала руководящую должность в Брестской областной лаборатории аналитического контроля в областной лаборатории ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области окружающей среды». Она обвиняется в том, что дважды в разные периоды времени внесла заведомо ложные сведения и записи в Протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды, подтверждающие факт соблюдения аккумуляторным заводом ООО «АйПауэр» законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
Санкция статьи предусматривает штраф, исправработы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Что вообще происходит?
Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года
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В Бресте начался (и сразу отложился) суд по делу о подлоге в экологических документах по аккумуляторному заводу
Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
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