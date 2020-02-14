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Не совсем традиционный День безопасности в Кировском РОЧС

14.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Не совсем традиционный очередной День безопасности был проведен в Кировском РОЧС. В этот раз в повестку дня помимо информационно-разъяснительной работы с личным составом входило награждение работников и ветеранов службы. Первым, заслуженное поощрение в связи с профессиональным праздником, который они отметили в середине января, пришло с небольшим опозданием. На это есть объективные причины. У ветеранов РОЧС особая дата – 50-летие со дня рождения.  

Не совсем традиционный День безопасности в Кировском РОЧС

 «Бывших спасателей-пожарных не бывает, – этими словами начал свое поздравление начальник РОЧС Сергей Соболь. – И это подтвердят не только те, кто ушел на заслуженный отдых, но и действующие работники». Множество искренних и добрых пожеланий прозвучало в этот день в адрес юбиляров – Сергея Бабича и Дмитрия Сковородина. Руководство районного отдела, инженерно-инспекторский состав, начальники караулов и ПАСП, личный состав РОЧС выразили им слова благодарности и признательности за вклад в становление и развитие районного отдела, за тот бесценный опыт, который они наработали и передают следующему поколению. Сергей Бабич и Дмитрий Сковородин были награждены памятной медалью “100 лет Советской пожарной охране”.


Не совсем традиционный День безопасности в Кировском РОЧС

Также в этот день Грамота Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь была вручена заместителю начальника по оперативно-тактической работе Андрею Архипову. Нагрудным знаком “Выдатник” отмечен старший пожарный ПАСЧ № 1 Александр Храмович.


Не совсем традиционный День безопасности в Кировском РОЧС


Не совсем традиционный День безопасности в Кировском РОЧС

Очередное специальное звание “Старший прапорщик внутренней службы” было присвоено командиру отделения ПАСП №1 Олегу Свириду. Первый заместитель начальника по оперативно-тактической работе отдела Вячеслав Сидоров, старший инспектор инспекции надзора и профилактики Максим Антоненко, старшина группы материально-технического обеспечения и обслуживания ПАСЧ №1 Владимир Яковлев и водитель ПАСЧ №1 Александр Саченок были награждены юбилейной медалью “20 год органам і падраздзяленням па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь”.


Не совсем традиционный День безопасности в Кировском РОЧС


Не совсем традиционный День безопасности в Кировском РОЧС

В продолжении Дня безопасности начальник районного отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Александр Пинчук и старший государственный инспектор Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Дмитрий Зайцев провели информационно-разъяснительные беседы с личным составом РОЧС.


Не совсем традиционный День безопасности в Кировском РОЧС

Александра КАЛИНИНА. Фото автора.

 
 
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Не совсем традиционный очередной День безопасности был проведен в Кировском РОЧС. В этот раз в повестку дня помимо информационно-разъяснительной работы с...
 
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