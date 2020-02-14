Можно ли остановить падение зрения? Офтальмологи отвечают на вопросы

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Лечение и профилактика глазных болезней» проходит 14 февраля на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.



Фото: Евгений Креч, портал «Здоровые люди»

На ваши вопросы отвечают: Виктория Леонидовна Красильникова, главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения, доцент кафедры офтальмологии БелМАПО, доктор мед. наук, профессор; Игорь Генрихович Заборовский, заведующий отделением лазерной микрохирургии Республиканского офтальмологического центра на базе 10-й ГКБ Минска, кандидат мед. наук.

— У мамы (74 года) — катаракта 2 степени. Она не хочет делать операцию. Возможно ли другое лечение? Что будет со зрением, если не сделать операцию? Где и на каких условиях (платно/бесплатно) проводят такие операции?

Виктория Красильникова: Лечение катаракты возможно только оперативным путем. Если не лечить, это может привести к полной потере зрения. Практически во всех больницах с офтальмологическим отделением эту операцию можно сделать бесплатно.

— Что делают врачи при замене хрусталика, чтобы у пациента не двигалась голова? Что при этом чувствует человек? Делается только местная анестезия на глаз, или можно общую, чтобы ничего не слышать? Объяснили, что это не больно, но неприятно. Очень боюсь, через две недели операция. У меня -10. Улучшится ли зрение после операции?

Виктория Красильникова: Золотым стандартом является замена собственного хрусталика пациента на искусственный. Мы укладываем пациента в комфортное специальное место, где движение головы ограничено за счет специальных подушечек. Как правило, операция выполняется под местной анестезией. Но если пациент возбужден, или у него единственный зрячий глаз с высоким риском развития осложнений, можно выполнить общую анестезию. При хорошей местной анестезии пациент практически ничего не чувствует и переносит операцию достаточно легко. Зрение после удаления катаракты, как правило, улучшается, если нет сопутствующей патологии глаза.

«У ребенка быстро снижается зрение»

— Дочери 9 лет. В 5 лет обнаружили дальнозоркость с астигматизмом. Надели очки для постоянного ношения. Плохо поддается коррекции в связи со школьной нагрузкой. Уже один глаз на близорукость с астигматизмом перешло. Есть ли капли или витамины для улучшения зрения ребенка? И можно ли в таком возрасте и при таких показателях носить контактные линзы?

Виктория Красильникова: Все дети рождаются в основном дальнозоркими, и определенный запас дальнозоркости является профилактикой близорукости. Если у ребенка наблюдается астигматизм больше 0,5−0.75, как правило, это корригируется очками. Из-за школьной нагрузки дальнозоркий запас заканчивается и глаз перестраивается на близорукость. Поэтому становиться очень важно соблюдение режима работы на близком расстоянии. Нужно заниматься 30−40 минут чтением, письмом и 15−20 минут менять деятельность на активные игры, релаксацию, помощь родителям, но не на просмотр телевизора или игру на компьютере. Можно менять чтение на аудирование. Коррекция контактными линзами возможна. Нормальное сбалансированное питание достаточно для поддержания сил. Дополнительных витаминов нет. Скоро лето — можно есть чернику.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— У ребенка (9 лет) быстро снижается зрение — минус 2,5, носит постоянно очки. Просмотр телевизора и телефона ограничен. Можно ли остановить падение зрения? Подскажите самые действующие средства профилактики миопии (возможно, физиотерапевтические процедуры)? Могут помочь ночные линзы?

Игорь Заборовский: Если у ребенка есть наследственный фактор близорукости, остановить прогрессирование в таком возрасте сложно. Следует предпринимать все возможные средства — от регулирования зрительных нагрузок до разработки резервов аккомодации, использование очковой или линзовой коррекции постоянно. Физиотерапевтические и другие процедуры не являются средством, ограничивающим прогрессирование близорукости, а только несут поддерживающую функцию. В вашем случае вопрос использования ночных ортокератологических линз является актуальным. Сегодня это действенный метод ограничения прогрессирование миопии.

— У ребенка (8 лет) с рождения врожденный горизонтальный мелкоразмашистый нистагм, частичная атрофия дисков зрительного нерва. Ребенок — второй из двойни, недоношенный 33−34 недели, результаты РКТ (рентгеновская компьютерная томография) — в норме. Наблюдаемся у окулиста и невролога. Дважды в год проходим курсы ретиналамина под глаза и кортексина в височную зону. Острота зрения: 3−4 строчки по таблице. Очки не подбираются. Есть ли еще какие-то методы лечения данных заболеваний?

Виктория Красильникова: К сожалению, сегодня не существует каких-либо методов атрофии дисков зрительного нерва кроме поддерживающих курсов поддерживающей терапии. Поэтому стоит продолжать лечение, которое назначено.

— Ребенку 1 год 3 мес. 12.07.2019 обращались к офтальмологу с жалобой на сходящееся (к носу) косоглазие левого глаза. Диагноз: гиперметропия слабой степени ОИ (оба глаза). Эзофория. 3−5 град. внутри при пробе с разобщением. 25.09.2019 (ребенку 1 год 6 мес.) стали замечать, что левый глаз периодически отходит к уху при взгляде вдаль, обратились к другому врачу. Диагноз: гиперметропия слабой степени обоих глаз. Непостоянное расходящееся косоглазие OS. Сходящегося косоглазия врач не увидел. На данный момент при взгляде вдаль левый глазик все также «отъезжает» к уху. Сходящееся косоглазие (которое увидел 1-й врач и не увидел 2-й) — не увеличилось. Нужно ли уже сейчас начинать лечение, например, использовать очки? Какие ваши рекомендации?

Виктория Красильникова: Ребенок очень маленький, в его возрасте такое отклонение глаза возможно. Но ребенка нужно дообследовать на предмет определения его истинной рефракции и определения остроты зрения. После обследования возможна очковая коррекция или дополнительные тренировки по развития способности глаза сливать изображение и удерживать его длительное время в правильном положении, что будет стимулировать и располагать глаза правильно.

— Ребенку 2 месяца, с рождения есть выделения из одного глаза. Врач сказала: вероятно, забит слезный канал. Делаю массаж, принимаем капли. Меньше стало, но полностью выделения не прошли. До какого возраста можно ждать без выполнения процедуры по пробитию слёзного канала в больнице? Как определить, что массаж дал результат?

Виктория Красильникова: У детей с врожденным дакриоциститом основным методом лечения является зондирование слезных путей. Рекомендовано делать массаж не более трех месяцев с рождения ребенка. В последние годы есть тенденция к более раннему зондированию, которое можно выполнять уже с 7-дневного возраста ребенка. Если прекращаются выделения и глаз не гноится на протяжении 2−4 и более недель, можно говорить, что произошло самостоятельное открытие носослезного канала.

— У дочери (1 год, 1 мес) разные диаметры зрачков. В РНПЦ делали замеры — разница 0.7. Насколько это опасно? Что можно и нужно предпринимать?

Виктория Красильникова: Если исключены все неврологические состояния, то для остроты зрения этот показатель не существенен, так как ширина зрачка во многом зависит от характера освещения, метода измерения. Факторов много. Более важно, насколько активно и быстро изменяется ширина зрачка при локальной смене интенсивности освещения. У таких маленьких детей еще возможно наличие разной ширины зрачка.

«В 40 лет упало зрение на одном глазу. Что делать?»



Фото: Евгений Kреч, портал "Здоровые люди"

— В сетчатке глаза есть дофаминовые нейроны, реагирующие на соответствующие волны солнечного света. Если я постоянно ношу линзы на улице, эти волны не попадают в нужном количестве, и дофамин в сетчатке не вырабатывается. Так ли это? Есть ли необходимость находиться на улице без линз и очков?

Игорь Заборовский: Мне не известны результаты исследований, демонстрирующие, что вследствие ношения корригирующих очков и контактных линз дофамин в сетчатке в нужном количестве не вырабатывается. Действительно, использовании солнцезащитных очков ведет к уменьшению выработки дофамина. Однако объективное влияние этого на функционирование нервной системы организма не продемонстрировано.

— Мне 40 лет. В течение 3−4 лет упало зрение с 1.0 до 0.6 на одном глазу. Что следует предпринять?

Игорь Заборовский: Следует разобраться, в чем причина снижения зрения. Это может быть, как изменение рефракции, нарушение прозрачности оптических сред, к примеру, катаракта, так и целый ряд других глазных заболеваний. Следует обратиться к офтальмологу.

— Было -4.5, три года назад сделал лазерную коррекцию. Острота зрения отличная, однако даже при дневном свете на экране монитора компьютера белый текст на тёмном фоне стал очень ядовитым и как бы засвечивает фон ореолами. Этот эффект еще похож на зрение после закапывания капель при глазной диагностике для расширения зрачка. Спустя 3 года так и не прошло. Что это? Там, где делал операцию, разводят руками.

Игорь Заборовский: Непривычные световые эффекты в ближайшие несколько месяцев после лазерной коррекции ожидаемы. Об этом должны были предупредить в клинике. В вашем случае следует детально разбираться: по какой методике проводилась лазерная коррекция, использовались ли персонализированные программы, какая остаточная рефракция на сегодняшний день и особенно: какого размера диаметр зрачка на данный момент. Помимо этого, следует провести детальный осмотр операционной зоны на роговице. К сожалению, мы можем констатировать: лазерная коррекция может обеспечить вам максимальную остроту зрения, но не может гарантировать качественные его характеристики. С чем, вероятно, вы и столкнулись.

— Хочу выполнить коррекцию зрения (миопия -3,75), в ближайшем будущем планирую вторую беременность. Какой оптимальный срок должен пройти после выполнения коррекции до беременности? Могут ли последующие роды оказать влияние на остроту зрения?

Игорь Заборовский: От момента выполнения лазерной коррекции до планируемой беременности должно пройти не менее 6 месяцев. Непосредственно роды не оказывают прямое влияние на остроту зрения. Следует говорить об изменении структуры, ослаблении роговицы в следствие изменения гормонального фона в период беременности, что в некоторых случаях может приводить к прогрессированию близорукости либо после проведения лазерной коррекции — к регрессу, то есть возврату близорукости в небольшой степени.