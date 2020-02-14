Пинск вошёл в топ-3 самых романтичных городов Беларуси

Источник материала: Полесская правда



Пинск вошел в тройку самых романтичных городов Беларуси согласно рейтингу аналитиков Picodi , сообщает корреспондент pinsknews.by. Всего в рейтинг попал 21 город, с численностью населения не меньше 50 тысяч человек.

Рейтинг составлялся по статистике «романтичных» поисковых запросов в интернете. В списке фраз, которые рассматривались, были «валентинки», «признание в любви», «свидание», «цветы» и др., связанные с Днём святого Валентина. Частота подобных запросов перед праздником всех влюблённых возрастает во всей Беларуси. Однако, в некоторых городах стремление приятно провести время со «второй половинкой» растёт больше, чем в других.

Первым в списке городов любви стал Жодино, следом за ним расположились Новополоцк и Пинск, затем Полоцк. На пятом месте – Минск. Меньше всего интересуются Днем влюбленных в Бобруйске, Гомеле и Борисове.