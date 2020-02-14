ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнесмен из Минска оказался на рейсе «Белавиа» единственным пассажиром - кроме него был только экипаж

14.02.2020 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Это история случилась 1 января 2020 года, но она настолько уникальна, что рассказать ее можно в любое время. Утром в первый день нового года минчанин Олег Миксельбурский летел из Минска в Питер — и был единственным пассажиром рейса «Белавиа». Про свой необычный полет он рассказал в Instagram.


Фото: Instagram

Олег — бизнесмен. 31 декабря он с женой и большой семьей отметил Новый год, а утром 1 января отправился в Питер в гости к близкому другу. Летел «Белавиа», рейс был назначен на 7.20 утра.

— Еще в зале вылетов обратил внимание на то, что я здесь один, — вспоминает собеседник. — Стал спрашивать у работников аэропорта: «Выход на рейс в Питер точно отсюда?» Все как один отвечали — да.

В какой-то момент подъехал автобус, чтобы отвезти пассажиров к самолету. Олег прошел, оглянулся и окончательно убедился: на этом рейсе он будет один.

— Потом подумал: сегодня 1 января, ну кто кроме меня может куда-то лететь в такую рань, — шутит пассажир.

Открыть/скачать видео (735.72 КБ)
 

На борту, если уж совсем точно, Олег был не совсем один, а с тремя членами экипажа — два пилота и одна стюардесса.

— Несмотря на то, что салон был почти пуст, экипаж действовал по привычным инструкциям: пилоты сообщали информацию о вылете и приземлении, стюардесса проинструктировала, куда эвакуироваться в случае ЧП и дважды проверила пристегнут ли ремень безопасности, — описывает ситуацию собеседник. — Они сработали очень профессионально. Мне кажется, даже если бы в салоне никого не было, команда продолжала бы все делать по инструкции.

— Вам, наверное, разрешили пересесть на любое место в салоне?

— Мне нравилось и на моем месте, — улыбается Олег. — Пересаживался я ненадолго, лишь когда снимал видео.

Первой про свой необычный полет мужчина сообщил жене. Она, вспоминает собеседник, отреагировала спокойно. Главное, сказала, что хорошо долетел.

— А потом я разместил ролик в Instagram — и тут понеслось, — продолжает Олег. — Люди стали ставить «лайки», а один мой знакомый даже позвонил. «Огонь, — говорит. — Как такое возможно?» Наверное, в этот момент я осознал всю уникальность данной ситуации. Я ведь очень много летаю, только в 2019-м у меня было 38 полетов, но такое со мной случилось впервые в жизни.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это история случилась 1 января 2020 года, но она настолько уникальна, что рассказать ее можно в любое время. Утром в первый день нового года минчанин Олег...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте отец убил сына, который отчитывал его за постоянные пьянки (увы, во время совместной пьянки же)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика