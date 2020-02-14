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В Бресте отец убил сына, который отчитывал его за постоянные пьянки (увы, во время совместной пьянки же)

14.02.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Бреста огласил приговор 53-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве сына.

Обвиняемый проживал с супругой в многоэтажном доме микрорайона Вулька. Двое взрослых сыновей жили отдельно: младший на даче, старший снимал квартиру с женой и маленьким сыном. В гости к родителям они заходили нечасто, так как отец выпивал и постоянно скандалил.

10 ноября старший сын отдыхал с друзьями в бане. Вечером он позвонил маме и сказал, что зайдет к ним переночевать. В родительскую квартиру он пришел ближе к полуночи. Мама сказала сыну, что отец опять запил. У сына была с собой бутылка водки и он предложил выпить и поговорить. Во время застолья мужчина сказал отцу, что жить с ним невозможно и из-за его постоянных пьянок страдают его родные. Обвиняемого задели такие откровения. Он ушел в свою комнату, но через несколько минут вернулся с ножом и нанес им один удар в грудь сыну. После этого убежал.

Мама вызвала скорую. К сожалению, спасти сына медикам не удалось. Нападавшего вскоре задержала милиция. В отношении него возбудили уголовное дело за убийство. В суде обвиняемый свою вину не признал. Он лишь отметил, что сожалеет о смерти сына, но о событиях той ночи ничего не помнит из-за сильного алкогольного опьянения.

— Суд признал мужчину виновным и назначил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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