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Оберегая любовью

14.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С заботой, лаской, теплом...

Валентина Мяделец, воспитатель Борисовского специализированного дома ребенка, отлично справляется со своими маленькими подопечными, возраст которых — от двух до четырех с половиной лет. Дети отвечают взаимностью: любят ее за добрый нрав и очаровательную улыбку.

— Воспитателем я хотела быть всегда, — признается Валентина. — Закончила Борисовский педколледж, затем университет... Работала и в детском саду, и в школе. Последние восемь лет являюсь воспитателем в доме ребенка. Здесь я могу полностью реализовать себя: мне хватает терпения и любви, чтобы поделиться ею не только со своими детьми и внуками, но и с воспитанниками, которые так хотят внимания, так отзывчивы на ласку, что хочется окружить их еще большей заботой и теплом!

Больше, чем любовь

В группе Валентины Эдуардовны все ребята — отказники. Шансов на усыновление у них меньше, чем у других деток.

Из-за проблем со здоровьем. Но сердце воспитателя болит за каждого.

— Мы очень многое стараемся дать нашим детям и в эмоциональном, и в бытовом плане, — признается Валентина. — С ними интересно, они любознательны и любопытны, охотно слушают объяснения и рассказы, приобретают культурно-гигиенические и социальные навыки… Когда замечаешь, что ребенок стал лучше себя вести, научился чему-то новому, — испытываешь гордость за его успех. Это понятие того, что ты смог достучаться до малыша, был услышан и понят! И в эти моменты особенно остро понимаешь, как хочется, чтобы у них была мама. Настоящая, своя. Рядом с родным человеком и ребенок раскрылся бы еще больше!

Чувствовать ребенка

Приютские дети часто называют воспитателей мамой. Некоторые, когда подрастают и осознают, где они находятся и с кем, начинают стесняться и зовут уже по имени. Но Валентина Мяделец убеждена: как бы ни обращались к ней дети, для них она мама. Пусть временная, но любящая и ласковая.

— Воспитатель должен чувствовать ребенка, как своего, — говорит она. — Быть добрым, относиться к нему с пониманием. Необходимо быть профессионалом, знать возрастные, индивидуальные особенности детей. Но без любви и доброты в сердце нечего делать в таких учреждениях, как наше. Ведь именно этих качеств, положительных эмоций так не хватает ребятам! Мы все не просто воспитатели, как в детском саду. В чем-то мы мамы, в чем-то — наставники, в чем-то — друзья.

Валентина означает «сильная»

Имена Валентина, Валентин у многих вызывают ассоциации с праздником всех влюбленных. Но, согласитесь, любовь к делу своей жизни тоже немаловажна. Наша героиня говорит о любви как основе многих жизненных ценностей. Святой Валентин стал покровителем влюбленных молодых людей. Сердце Валентины Мяделец — отдано детям.

— Спасибо моему папе, что дал мне это имя, — улыбается женщина. — Он, наверное, предчувствовал, что в жизни мне придется преодолеть много трудностей. Значения имени Валентина — «сила, терпение». И эти качества мне присущи в полной мере. Я всегда иду вперед, потому что знаю: если чего-то захочешь, обязательно добьешься! Мой характер, мое внутреннее состояние, мой стержень заключены в этом имени!

Жить без любви, быть может, просто….

В атмосфере любви расцветает даже чахлый цветок, несчастные люди становятся счастливее… Она — источник прекрасных чувств и жизненной силы. Любовь не абстрактна, ее можно показать, увидеть, ощутить.
Отдавая много сил детям, важно не допустить внутреннего выгорания, ведь судьбу каждого ребенка воспитатели пропускают через собственное сердце: радуются, огорчаются, тревожатся. Срастаются с ним духовно. «Отдушиной» для Валентины стало пение. Семь лет она занимается в вокальной народной студии во Дворце культуры. Это дарит разрядку.

Приносят ей массу положительных эмоций, заряжают энергией и сами дети.

— В преддверии праздника любви мне хотелось бы пожелать нашим деткам обрести родительскую любовь, — говорит воспитатель. — Чтобы каждая семья была полной, чтобы не было «потерянных» детей. Чтобы для каждого нашлась мама…

 
 
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Первым, после мамы, наставником, который встречает и ведет ребенка по его жизненному пути, является воспитатель детского дошкольного учреждения. Но порой...
 
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