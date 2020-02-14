Последний рабочий день «Лебяжьего» и переезд в Таборы. Не все предприниматели довольны

Источник материала: Tut.by

Торговый городок «Лебяжий», который долгое время проработал в Ждановичах, 17 февраля откроется на новом месте в деревне Таборы. Мы посмотрели, что происходит на рынке во время переезда, в последний день работы, а еще узнали, что продавцы думают о «Новом Лебяжьем» за МКАДом.





Как к переезду относятся предприниматели

Переезд на «Лебяжьем» начался в конце января с перемещения барахолки «Поле чудес» и вещевых рядов. Они остаются на территории «Ждановичей». «Поле чудес» подвинули чуть вперед, а некоторые павильоны с одеждой расположили между зданиями «Мир моды».





13 и 14 февраля переезжают остальные. На площадке работают краны, переносят контейнеры и навесы в виде полусфер, грузовики увозят павильоны. Но ограждений на территории нет. Несмотря на авральный режим, даже в последний день работы многие продавцы стоят за прилавками и торгуют.

Несколько мужчин скептически относятся к происходящему — по их словам, конкретики от администрации нет.

— Ну кому нужен переезд? Пока там все образуется… У нас всегда сначала скажут, а потом все догоняют. Я 20 лет работаю на рынке, плачу налоги и мне говорят с 2011 года: «Мы переезжаем». Я поначалу радовался, думал, что там павильоны, крыша, а нас бросают в чистое поле. Какая будет там аренда — мы не знаем, — говорит продавец, который сегодня не переезжает.













Он добавляет, сначала контейнеры надо будет привести к единому внешнему виду и сделать витрины.

— А потом, через полгода, они скажут, что надо сделать стационарный рынок. И все это за наш счет!

Переезд происходит за счет самих арендаторов — они нанимают технику. Кто-то говорит, что заплатил 100 долларов за переезд, кто-то — 500.

У торгового дома «Ждановичи» есть только два крана, которые может предоставить администрация в помощь, но этого на всех не хватит.













Также предварительно предприниматели платили по 1000 рублей, которые пойдут в счет аренды.

Другая проблема, которую озвучили арендаторы в «Лебяжьем» — в Таборах не хватает мест.

— Вот я хочу переехать, а там мест нет. Я здесь 15 лет работаю, но мне сказали: «Ждите». Повезу контейнер к себе в Колодищи, буду ждать. Туда, конечно, 3 тысячи контейнеров не взлет, так что многие останутся без работы.

А на новом рынке в Таборах, в восьми километрах от Ждановичей, людей немного, но контейнеры уже стоят.

— Проблем никаких нет, деньги — самая большая проблема, — говорит компания людей, разбирая товар.



Грузовик перевозит павильон на новом рынке в Таборах





Продавцы неподалеку оживленно беседуют. Люди возмущаются:

— Забора на площадке нет, когда подключат кабель — неизвестно, проезды узкие — кто рисовал этот проект?

— Про аренду мы ничего не знаем, цена нам еще неизвестна. У нас контейнеры, на рынок у нас нет никаких надежд. Машины будут стоять там, под навесами, розница сюда не придет, людям сюда не добраться, в проездах будут пробки. Как людям сюда подойти?

Арендаторы говорят, что за места в Таборах никто не боролся. Людей пугала местность — рынок находится фактически в чистом поле.

— Тем более, рядом свинокомплекс. Постоянная вонь. Но это вынужденная ситуация, потому что есть товар, вложены деньги, силы и все остальное. Оптовики, конечно, поедут — они привыкли с фур торговать.

Администрация ТД «Ждановичи»: «Мы не строим рынок за счет предпринимателей»





Заместитель директора ТД «Ждановичи» Евгений Липинский говорит, что в Таборы переезжает 90% торговых мест. Новая территория занимает порядка 16 га. Здесь разместятся 800 торговых объектов, кроме этого, предпринимателям предоставят 288 мест для продаж с машин.

— В «Лебяжьем» было меньше мест для торговли с авто, для контейнеров — ненамного больше. Что касается тех предпринимателей, кому не хватило места, то сначала мы несколько раз проводили опрос среди наших арендаторов, хотят ли они переезжать. У людей были неоднозначные ответы.

Чтобы было понятно, какое количество арендаторов все же готово переехать, администрация заключила предварительные договоры. Желающих набралось порядка 450 человек. После того, как местность обустроили, остальные стали подтягиваться в Таборы.





— Перспектива развития есть. У нас в листе ожидания числятся порядка 60 арендаторов. Это люди со стороны, даже не с «Лебяжьего». Чтобы всем хватило места, весной планируем расширить площадку на пять гектаров.

Что касается электричества, Липинский говорит, что оно есть, но 17 февраля работать не будет. Сейчас его технически подвести невозможно — нужно, чтобы сначала стали все 30 контейнеров.

— Все арендаторы, которые торгуют скоропортящимися продуктами, были предупреждены заранее о том, что нужно заказывать такой объем товара, который они успеют реализовать до переезда.

Что касается изменения внешнего вида павильонов, то это тоже есть в планах. Контейнеры нужно будет модернизировать и привести к общему виду — под такую концепцию.









Липинский говорит, что ставки для арендаторов известны. Первые шесть месяцев с открытия рынка предприниматели будут оплачивать 50% от существующей арендной платы — выйдут суммы от 5 до 11,5 долларов за «квадрат».

— Мы не строим рынок за счет предпринимателей, это стандартные условия. Предоплату мы брали, но эти деньги идут им в счет аренды.

Как будет ходить транспорт в Таборы





В Таборах несколько женщин кучкуются возле контейнеров и обсуждают новое место. Они возмущаются, мол, никакого расписания на остановках нет. Переживают, что те, кто не читает интернет, не поймут, как и на чем сюда доехать.

Чтобы покупатели могли добраться в Таборы, администрация «Ждановичей» запустила бесплатные маршрутки — Минск-Таборы. Отправляться они будут от станции метро «Каменная Горка» и от торгового дома «Ждановичи» по улице Тимирязева. Микроавтобусы будут ходить с интервалом 10−15 минут.



Пока на остановке в Таборах есть только такое расписание. Но в администрации пообещали, что с 17 февраля транспорт сюда будет ходить чаще

Также через Таборы пустят два рейсовых автобуса и пригородное маршрутное такси:

автобус № 200 — отправление по будним дням: 05.33, 07.45, 14.37, 17.50; в сб./вс.: 07.45, 11.10, 17.45;

автобус № 268 — отправление только по сб./вс.: 11.10, 17.45;

маршрутное такси № 680: ежедневно — 09.18, 10.08, 10.48, 13.28, 14.28, 17.48, 18.30, 19.38.