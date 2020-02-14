Парень устроил романтический ужин прямо в вагоне метро. Узнали, что это было

Источник материала: Tut.by

Минчане устроили романтический ужин прямо в вагоне метро. Все как положено: стол с белой скатертью, на нем — ваза с розой и бокалы. Необычное видео появилось в инстаграме. TUT.BY узнал у авторов, что это было.

«Идеальное свидание на «Автозаводской» — так называется видео, которое выложил в инстаграм Андрей Громыко.

В кадре — двое в вагоне метро, парень застилает скатертью раскладной столик, достает бокалы, розу и поздравляет девушку, сидящую рядом.

— Таким образом мы решили поздравить людей с 14 февраля. А еще — обратиться к мужчинам с таким посылом: «Меньше красивых слов, больше красивых поступков», — рассказывает Андрей.

Авторы необычного видео себя называют так: «команда романтиков, три человека». К съемке подошли вдумчиво — много ездили в метро, примеряли, где поставить стол, чтобы все, что нужно, попало в кадр, но при этом не мешать пассажирам.

— Ясно было, что в час пик и на центральных станциях такое не провернешь, поэтому выбирали нужное время и место, — объясняет Андрей Громыко.

В начале февраля в сообществе во «ВКонтакте» «Минск сейчас» появилась фотография плохого качества, на которой был виден тот же стол с бокалами и двое парней. Многие гадали, что это.

— Кто-то из пассажиров сделал снимок во время нашей репетиции. Рановато попало в Сеть, но зато подогрело интерес. Вообще люди очень хорошо реагировали, когда видели нас во время съемок. Пытались как-то подыграть: могли поставить что-нибудь на стол, пошутить. Это приятно, — говорит Андрей.

А напоследок добавляет, что в бутылке в кадре не вино, а гранатовый сок.