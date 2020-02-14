ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парень устроил романтический ужин прямо в вагоне метро. Узнали, что это было

14.02.2020 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минчане устроили романтический ужин прямо в вагоне метро. Все как положено: стол с белой скатертью, на нем — ваза с розой и бокалы. Необычное видео появилось в инстаграме. TUT.BY узнал у авторов, что это было.

«Идеальное свидание на «Автозаводской» — так называется видео, которое выложил в инстаграм Андрей Громыко.

В кадре — двое в вагоне метро, парень застилает скатертью раскладной столик, достает бокалы, розу и поздравляет девушку, сидящую рядом.

— Таким образом мы решили поздравить людей с 14 февраля. А еще — обратиться к мужчинам с таким посылом: «Меньше красивых слов, больше красивых поступков», — рассказывает Андрей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Громыко Андрей (@andreygromuko) 14 Фев 2020 в 1:53 PST

Авторы необычного видео себя называют так: «команда романтиков, три человека». К съемке подошли вдумчиво — много ездили в метро, примеряли, где поставить стол, чтобы все, что нужно, попало в кадр, но при этом не мешать пассажирам.

— Ясно было, что в час пик и на центральных станциях такое не провернешь, поэтому выбирали нужное время и место, — объясняет Андрей Громыко.

В начале февраля в сообществе во «ВКонтакте» «Минск сейчас» появилась фотография плохого качества, на которой был виден тот же стол с бокалами и двое парней. Многие гадали, что это.

— Кто-то из пассажиров сделал снимок во время нашей репетиции. Рановато попало в Сеть, но зато подогрело интерес. Вообще люди очень хорошо реагировали, когда видели нас во время съемок. Пытались как-то подыграть: могли поставить что-нибудь на стол, пошутить. Это приятно, — говорит Андрей.

А напоследок добавляет, что в бутылке в кадре не вино, а гранатовый сок.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане устроили романтический ужин прямо в вагоне метро. Все как положено: стол с белой скатертью, на нем - ваза с розой и бокалы. Необычное видео появилось в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Последний рабочий день «Лебяжьего» и переезд в Таборы. Не все предприниматели довольны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика