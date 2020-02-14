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Минтруда отрицает факты снижения зарплат бюджетникам
14.02.2020 18:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство труда и соцзащиты рапортует о том, что поступающие в ведомство данные о снижении в январе уровня зарплаты бюджетников не подтвердились.
Сообщается, что в ведомстве ежедневно получают информацию о 10-15 случаях снижения зарплаты бюджетников после введения новой схемы начисления заработков. Однако в Минтруда спешат заверить, что никаких проблем нет: зарплаты не упали, однако бухгалтерии на местах пока еще не до конца разобрались с тем, как следует правильно производить начисления, из-за чего, как пишет
Также в ведомстве высказали возмущение распространением якобы лживой информации в соцсетях о резких снижениях зарплат бюджетников.
«Многие пытаются комментировать новую систему начисления заработной платы, даже не владея элементарными знаниями в этой сфере. Некомпетентные мнения получают распространение, вызывая нездоровый ажиотаж», - подчеркнули в Минтруда.
Напомним, что оплата труда работников бюджетной сферы
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Министерство труда и соцзащиты рапортует о том, что поступающие в ведомство данные о снижении в январе уровня зарплаты бюджетников не подтвердились.
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