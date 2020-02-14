Минтруда отрицает факты снижения зарплат бюджетникам

Министерство труда и соцзащиты рапортует о том, что поступающие в ведомство данные о снижении в январе уровня зарплаты бюджетников не подтвердились.

Сообщается, что в ведомстве ежедневно получают информацию о 10-15 случаях снижения зарплаты бюджетников после введения новой схемы начисления заработков. Однако в Минтруда спешат заверить, что никаких проблем нет: зарплаты не упали, однако бухгалтерии на местах пока еще не до конца разобрались с тем, как следует правильно производить начисления, из-за чего, как пишет БЕЛТА , в единичных случаях заработки в январе оказались ниже, чем в декабре. В таких случаях после вмешательства ведомственной проверки были сделаны перерасчеты, уверяют в Минтруда, и деньги людям доплатили.

Также в ведомстве высказали возмущение распространением якобы лживой информации в соцсетях о резких снижениях зарплат бюджетников.

«Многие пытаются комментировать новую систему начисления заработной платы, даже не владея элементарными знаниями в этой сфере. Некомпетентные мнения получают распространение, вызывая нездоровый ажиотаж», - подчеркнули в Минтруда.