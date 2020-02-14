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Программа «Учитель для Беларуси», которая приглашает таланты в глубинку, набирает новых участников
14.02.2020 18:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В середине 2019 года девять талантливых учителей
Стать «учителем для Беларуси» могут педагоги с любым опытом работы (в том числе недавние выпускники). Важно, чтобы они были готовы меняться, развиваться и бороться с образовательным неравенством.
— Я сама училась в сельской школе и знаю, что это такое. Когда приезжали друзья из города и рассказывали, что занимаются где-то, увлекаются чем-то, я понимала, что у меня нет такой возможности, — говорит участница программы Наталья Верина. — Поэтому я подала заявку на участие. Я хотела бы попытаться решить эту проблему хотя бы в том месте, где работаю.
Первые «учителя для Беларуси» прошли три этапа отбора и поучаствовали в Летнем интенсиве. Сегодня они выигрывают гранты (Людмила Рыбчинская
При втором наборе организаторы рассчитывают минимум на 20 участников, которые отправятся в 5−8 новых партнерских школ. Первая волна набора учителей заканчивается 23 февраля, вторая продлится до 4 мая. Школы могут подавать заявки до 1 апреля.
Фонд «Новая школа», учрежденный БПС-Сбербанком, компенсирует расходы на аренду жилья и обеспечивает участников дополнительной стипендией, партнер программы 21vek.by предоставляет ноутбук и скидку на другие вещи, необходимые для работы.
Больше информации о программе можно найти
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В середине 2019 года девять талантливых учителей отправились в пять региональных школ, чтобы доказать, что каждый достоин и может получить качественное образование....
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