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Чёрно-белые снимки из афганского альбома в очередной раз переносят Геннадия Кондратюка в прошлое

15.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Чёрно-белые снимки из афганского альбома в очередной раз переносят Геннадия Кондратюка в прошлое

На пожелтевших страницах увесистого «афганского» фотоальбома воина-интернационалиста Геннадия Васильевича Кондратюка вместился очень важный отрезок его жизни – юность, опаленная войной.

…В очередной раз Геннадий Кондратюк просматривает черно-белые фотографии, которые переносят в прошлое, и кажется, что все это было вчера – раскаленное солнце, горы и перевалы, ожесточенные бои. С фотографий улыбаются верные друзья, совсем еще мальчишки, которым пришлось очень быстро повзрослеть. Вчерашние школьники отправились на неизвестную войну в Афганистан, и не всем довелось вернуться домой живыми. Многие из них навсегда остались в памяти сослуживцев молодыми, полными надежд и планов.


Чёрно-белые снимки из афганского альбома в очередной раз переносят Геннадия Кондратюка в прошлое
18-летним парнем отправился на афганскую войну и наш земляк, Геннадий Кондратюк, уроженец деревни Богушево. В 1986 году он окончил Березовичскую среднюю школу и поступил в Пинский сельскохозяйственный техникум, чтобы получить профессию фельдшера ветеринарной медицины. Но едва Геннадий отпраздновал совершеннолетие, как получил повестку в армию. Это был декабрь 1986 года, когда в Афганистане все еще продолжался военный конфликт. Сначала молодое пополнение отправили в Брест, а затем – в город Керки Туркменской ССР. Солдаты даже не догадывались, что вскоре попадут в «горячую точку», об этом им никто не говорил. После серьезной физической подготовки в «учебке» и отбора самых сильных и выносливых, ребят вертолетом доставили в Меймене. Это город на севере Афганистана недалеко от границы с Туркменистаном, расположенный в 400 километрах к северо-западу от афганской столицы – Кабула.

Чёрно-белые снимки из афганского альбома в очередной раз переносят Геннадия Кондратюка в прошлое
Герой нашего материала служил артиллеристом-минометчиком в военной части 2042 47-го Керкинского пограничного отряда Среднеазиатского пограничного округа. Часть базировалась в десяти километрах от города Меймене, среди сопок. Все здесь было чужое и незнакомое. Помимо непривычных климатических условий (днем изнуряющая жара, порой температура достигала 55 градусов, а ночью – очень холодно), приходилось привыкать и к полевым условиям. Два года военнослужащие жили в землянках, которые отапливались печками-буржуйками, а свет от генератора был всего несколько часов по вечерам; пили воду, запаренную на верблюжьей колючке; таскали на огневые позиции в горы тяжелое оружие и снаряды.

Чёрно-белые снимки из афганского альбома в очередной раз переносят Геннадия Кондратюка в прошлое
Очень часто случались нападения душманов, перестрелки. Советские солдаты встречали колонны с боеприпасами и продуктами, часто подвергались атакам и обстрелам с гор. Были периоды, когда минометные расчеты военной части месяцами не выходили из окопов и блиндажей, сражаясь с противником. В самых сложных ситуациях на помощь приходила авиация, вертолеты.

«Практически каждую минуту мы находились в состоянии боевой готовности. Жили одним днем, ведь никто не знал, что будет завтра. Особенно страшно нам, молодым бойцам, было первые две недели. Не все психологически выдерживали то, что происходило вокруг», – вспоминает Геннадий Васильевич. Наводчик миномета не раз сталкивался со смертью лицом к лицу, потерял многих товарищей, которые домой отправлялись «грузом 200», в цинковых гробах. Нашему земляку удалось уцелеть, за выполнение интернационального долга он был награжден медалью «За боевые заслуги» и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту».

Несмотря на тяжелейшие условия, в родное село, на Пинщину, от Геннадия приходили короткие письма: «Служба идет нормально, все в порядке, жив-здоров». Близкие долгое время и не подозревали, что их сын и брат находится на войне. «Что помогало выжить? Наверное, только сила воли. Я считал дни до возвращения домой», – говорит Геннадий Васильевич.

Чёрно-белые снимки из афганского альбома в очередной раз переносят Геннадия Кондратюка в прошлое
12 декабря 1988 года он вернулся в Беларусь, пришло время налаживать мирную жизнь. Геннадий Васильевич продолжил учебу в техникуме и получил диплом. В 1990 году женился на девушке, с которой вместе учились в техникуме в одной группе. Мария была родом из соседней Украины, из Любешова. В семье появились трое детей – сыновья Александр и Иван, дочь Наталья. Каждым из своих детей отец гордится. Александр работал учителем географии в Молотковичской средней школе, сейчас исполняет обязанности первого секретаря Пинского райкома ОО «БРСМ». Иван учится на третьем курсе в Полесском университете, а Наталья живет в Минске, она индивидуальный предприниматель.

Чёрно-белые снимки из афганского альбома в очередной раз переносят Геннадия Кондратюка в прошлое
Около двадцати лет Геннадий Васильевич работал в совхозе имени Кутузова на разных должностях – ветврачом, главным зоотехником. Заочно окончил Витебскую академию ветеринарной медицины по специальности «Зоотехния». Сейчас воин-интернационалист живет в Березовичах, трудится в отделе охраны Полесского госуниверситета.

…Каждый год 15 февраля Геннадий Васильевич старается встречаться с земляками-афганцами. Это время тяжелых воспоминаний о чужой войне, солдатской чести, боевых товарищах и настоящей дружбе, закаленной солнцем Афгана.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото Натальи Милевской и из личного архива Г.В. Кондратюка

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Теги: Брест, Минск
 
 
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