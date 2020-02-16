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Скоро на пенсию? Какими трудовыми гарантиями обладают люди предпенсионного возраста

16.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Скоро на пенсию? Какими трудовыми гарантиями обладают люди предпенсионного возраста
За несколько лет до пенсии людям сложнее искать новую работу или вовсе менять сферу – чаще из-за ухудшения здоровья или предвзятого отношения нанимателей. Поэтому для таких граждан государство предусматривает льготы.

Предпенсионный – это условно выделяемый возраст (устанавливается государством), он на несколько лет ниже пенсионного. Набор льгот обычно расширяется по мере приближения к этому возрасту.

В Беларуси вопросы, связанные с обеспечением отдельных трудовых гарантий в части заключения, продления контрактов с гражданами предпенсионного возраста, регулируются Указом Президента от 12 апреля 2000 г. № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» (далее – Указ № 180).

Согласно указу, в нашей стране стандартный официальный предпенсионный возраст на 2 года ниже возраста возникновения права выхода на пенсию. Но он может быть ниже и на 5 лет, если так пожелал сам наниматель и подписал соответствующее тарифное (отраслевое) соглашение или указал это в своем коллективном договоре.

Кстати, узнать, подписывал ли ваш наниматель тарифное соглашение, можно на сайте Министерства труда и социальной защиты, а с коллективным договором в любое время можно ознакомиться в отделе кадров по месту работы. Если ваша организация или ее руководитель входит в объединение нанимателей, подписавших такое соглашение, тогда он обязан соблюдать повышенные гарантии работникам предпенсионного возраста.

В 2020 году возраст выхода на пенсию у мужчин 62 года, а у женщин 57 лет. Соответственно, предпенсионный возраст у мужчин – с 60 до 62 лет (если считать 2 года), а у женщин – с 55 до 57 лет. При этом следует учитывать, что каждый год возраст выхода на пенсию меняется, следовательно, меняется и предпенсионный возраст. В 2021 году, например, мужчины смогут выходить на пенсию в 62,5 года, женщины – в 57,5 года.

 
 
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