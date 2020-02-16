Как коронавирус породил вспышку расизма и что с этим делать

Источник материала: Tut.by

Вспышка коронавируса катализировала еще одну эпидемию — вспышку ксенофобии и расизма по отношению к китайцам и выходцам из других азиатских стран, пишет BBC News Русская служба .



Фото: Reuters

Харрассмент, дискриминация и виктимблейминг (обвинение жертвы) по отношению к китайцам и жителям других азиатских стран заметны невооруженным глазом. В соцсетях распространяются народные советы по лечению, мифы о возникновении нового вируса, а вместе с ними и расизм: от предположений , что вирус «просочился» из секретной лаборатории, до обвинений, что во всем виноваты «нецивилизованные» китайцы с их привычками в еде , гигиене и быту.

Расизм в соцсетях



Фото: Reuters

«Ужас, нет слов, — говорится в подписи под видео в паблике защитников прав животных в „Инстаграме“, на котором девушка азиатской внешности ест многоножек. — Я все понимаю, другая культура. В Азии едят все, что движется […] Потом удивляются, откуда новые формы вирусов!»

У видео десятки тысяч просмотров, под постом — сотни комментариев вроде «это не культура», «это не люди, а приматы», «это так же мерзко, как и сами китайцы», «дикие обезьяны, пусть земля очистится».

Кое-кто в комментариях возражает: «Всем должно быть известно что это искусственно выведенные вирусы они распространяют только на азиатов […]» (орфография автора сохранена). (Новый коронавирус, вопреки заявлениям российского замминистра здравоохранения Сергея Краевого, которые пришлось опровергать Роспотребнадзору, не имеет расовых предпочтений и поражает не только мужчин монголоидной расы).

Другое видео , циркулирующее в интернете, показывает девушку, которая ест суп с летучей мышью. Комментарии под этим видео тоже осуждают китайцев за «дурные привычки» в еде, виня их в распространении коронавируса.

Популярны и теории о том, как передается вирус: от версий о посылках с Aliexpress до предположений об опасности китайских ресторанов и вообще любого чихающего китайца . «Когда сидишь в любимом китайском ресторане и слышишь из кухни кашель», — говорится с меме с изумленным темнокожим мужчиной за столом.

Между тем, ученым и медикам до сих пор доподлинно неизвестно , как именно появился возбудитель болезни Covid-2019. Одна из наиболее вероятных теорий утверждает, что зоонозный вирус каким-то образом передался человеку от летучих мышей — их специфическая иммунная система позволяет им быть носителями многих вирусных инфекций.

Однако эта теория предполагает наличие еще одного звена между человеком и летучей мышью. Такое звено могло находиться на рыбном рынке в Ухане — эпицентре вспышки — где велась нелегальная торговля редкими и экзотическими видами животных. Некоторые эксперты считают , что такая непосредственная близость столь многих видов, которые иначе не могли бы встретиться, могла способствовать распространению новых заболеваний. Существуют предположение, что таким звеном — или одним из звеньев — мог быть панголин .

А что в реальной жизни?



Фото: Reuters

Из соцсетей и СМИ расизм перетекает в реальную жизнь, где наносит куда больше вреда. Многие китайцы, живущие за границей — в России, Украине, Британии, Франции, США, Канаде и многих других странах — говорят, что отношение к ним на фоне вспышки болезни изменилось. «Некоторые относятся к нам так, будто мы — вирус», — рассказывает Би-би-си жительница Киева Шао.

Казанский хостел повесил у себя вывеску о запрете входа китайцам, недавно прилетевшим из Китая, позже заявив, что «это был не расизм».

В Таллинне двое китайских туристов оказались в больнице после того, как сотрудник отеля, в котором они остановились, вызвал скорую, посчитав подозрительным то, что постояльцы редко покидают свой номер. Подозрения были безосновательными: китайские туристы оказались совершенно здоровыми.

Многие китайцы рассказывают если не об оскорблениях и действиях, то об обидных шутках, скрывающих микроагрессию.

Расизм, говорят социологи, часто остается незамеченным для тех, кто позволяет себе подобные высказывания и поведение. Но для тех, против кого он направлен, «слова и действия одинаково болезненны», говорит в комментарии Би-би-си профессор Йоркского университета Роджер Кейл.

«Желтая угроза»



Изображение: The Native Antigen Company

Ни вспышка «свиного гриппа» H1N1, наблюдавшаяся в Северной Америке в 2009 году, ни вспышка кишечной палочки в Шотландии в 1996-м не имели расовой окраски. Напротив, инфекции, появившиеся в Азии, как новый коронавирус и атипичная пневмония в 2003 году, или в Африке — как вирус Эбола в 2014-м — в общественном сознании быстро обрели «расовую составляющую»: их стали ассоциировать с конкретными группами людей и их поведением.

По словам Роджера Кейла, объяснение этому следует искать, в первую очередь, в истории колониализма.

«Расизм исторически работает как логический эквивалент белого превосходства. Белая кожа, как предполагается, ассоциировалась с чистотой и здоровьем. И колониальная история внушала подозрения в отношении небелого населения», — говорит профессор.

Такое объяснение созвучно с выводами исследовательницы Кэриэнн Люн, описавшей последствия тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония или SARS, для азиатских меньшинств в Канаде в 2003 году. SARS, имеющий схожие с новым коронавирусом симптомы и разделяющий с ним 80% ДНК, тогда унес жизни почти 800 человек, более 8 тысяч заболели.

«В результате SARS члены китайских и азиатских общин чувствовали себя стигматизированными и переживали случаи отчуждения, дискриминации и харассмента», — описывала она ситуацию в 2003 году.

В своем исследовании истоков связи расизма и вспышек заболевания Люн использует термин «желтая угроза», возникший еще в конце XIX века.

Его авторство часто приписывают кайзеру Германии Вильгельму ІІ: ему в 1880-х годах якобы приснился сон, в котором Будда верхом на драконе угрожает вторгнуться в Европу. Историки указывают, что предполагаемая «желтая угроза» со стороны «новой мировой суперсилы» была важной частью внешней политики Вильгельма II.

Рост эмиграции из Восточной Азии в Северную Америку и Европу, дешевый труд китайских рабочих и колониальная экспансия в XIX веке влияли на распространение этого страха перед «азиатским другим», угрожающим благополучию западного мира.

Люн в своей работе вспоминает, что в конце XIX века местные власти сравнивали ванкуверский Чайнатаун с «язвой» на теле города, ставя его в одну категорию с городской канализацией, скотобойнями и свинофермами, как объект, требующий регулярных санитарных инспекций.

Чайнатауны и азиатские районы, например, в начале XX века Лаймхаус в Лондоне, ассоциировались не только с физическими болезнями, но и с моральным разложением: здесь якобы процветали грех и извращение, секс-торговля, курение опиума и азартные игры.

СМИ, политики и популярная культура охотно подхватывали все это, культивируя стереотипы и расовую враждебность вплоть до недавнего времени.

«Этот новый вирус выявил то, что всегда существовало в латентном состоянии, не на поверхности: страх другого и идея того, что плохие вещи приходят откуда-то извне», — говорит профессор Кейл.

«Существует паттерн антикитайского расизма, связанный со вспышками заболеваний. Это почти что готовый шаблон, формирующий общественную реакцию в ответ на каждую вспышку, как это было в 2003 году с атипичной пневмонией и происходит сейчас с коронавирусом, — добавляет исследователь. — Это странное явление, которое, по-видимому, столь же трудно объяснить, как и искоренить».

«Мойте руки и не будьте расистом»

Расизм — одна из главных движущих сил дегуманизации, считает профессор Роджер Кейл. По его словам, как только в обществе устанавливается связь между отдельными группами населения и заболеваниями — «становится почти невозможно отделить меченую группу от образа угрозы». Последствия такого расизма могут оказаться куда более разрушительными и долгосрочными, чем сама вспышка заболевания.

В комментарии для радио NPR историк и профессор азиатских исследований университета Миннесоты Эрика Ли советует: каждый раз, публикуя очередной пост в соцсетях о коронавирусе или взаимодействуя с людьми в жизни во времена вспышки, останавливаться и спрашивать себя: была бы наша реакция такой же, если бы вирус возник не в Китае, а в любой европейской стране?

С таким мнением согласен Роджер Кейл. «Каждый может сделать усилие для того, чтобы не делать ненужные обобщения, применяя меры предосторожности для защиты от вируса, — считает профессор. — Вместо того, чтобы избегать людей с определенным происхождением или, к примеру, не есть в китайских заведениях — лучше мойте руки и соблюдайте правила гигиены».

«Оставайтесь людьми», — резюмирует он.