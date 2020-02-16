ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты назвали самые надежные трехлетние автомобили

16.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Эксперты назвали самые надежные трехлетние автомобили

Маркетинговая компания J.D. Power провела исследование и составила рейтинг надежности среди трехлетних авто, сообщает телеканал «МИР 24». За основу эксперты взяли отзывы 36 555 владельцев и количество поломок на 100 транспортных средств за 2019 год.

Исследователи обратили внимание на то, что существенно улучшилось качество автомобилей 2017 года выпуска по сравнению с более возрастными машинами. Между тем обилие электронных компонентов и сложных систем не мешает процессу повышения уровня надежности. Так, с 2018 года средний показатель улучшился на два балла, до 134 пунктов.

Рейтинг возглавила продукция корейского бренда Genesis. Она набрала 89 баллов из 100 возможных. Примечательно, что эта компания была включена в рейтинг впервые.

Вторую строчку в рейтинге надежности занял  Lexus. Японец показал 100 неисправностей на сто машин. При этом модель ES установила рекорд надежности за 31-летнюю историю наблюдений.

Замкнул тройку Buick (103 балла). В топ-5 попали Porsche (104 балла) и Toyota (113 баллов). далее в рейтинге расположились Volkswagen (116 баллов), Lincoln (119 баллов), BMW (123 балла), а также Chevrolet (123) и Ford (126).

При этом в аутсайдерах оказался  Land Rover. У этих автомобилей зафиксировано 220 неисправностей на 100 экземпляров.

mir24.tv

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маркетинговая компания J.D. Power провела исследование и составила рейтинг надежности среди трехлетних авто, сообщает телеканал «МИР 24». За основу эксперты...
 
Новости дня
Новости общества
 
Абараняць Радзіму дапамагала каханне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика