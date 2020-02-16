Эксперты назвали самые надежные трехлетние автомобили

Источник материала: Полымя





Маркетинговая компания J.D. Power провела исследование и составила рейтинг надежности среди трехлетних авто, сообщает телеканал «МИР 24» . За основу эксперты взяли отзывы 36 555 владельцев и количество поломок на 100 транспортных средств за 2019 год.

Исследователи обратили внимание на то, что существенно улучшилось качество автомобилей 2017 года выпуска по сравнению с более возрастными машинами. Между тем обилие электронных компонентов и сложных систем не мешает процессу повышения уровня надежности. Так, с 2018 года средний показатель улучшился на два балла, до 134 пунктов.

Рейтинг возглавила продукция корейского бренда Genesis. Она набрала 89 баллов из 100 возможных. Примечательно, что эта компания была включена в рейтинг впервые.

Вторую строчку в рейтинге надежности занял Lexus. Японец показал 100 неисправностей на сто машин. При этом модель ES установила рекорд надежности за 31-летнюю историю наблюдений.

Замкнул тройку Buick (103 балла). В топ-5 попали Porsche (104 балла) и Toyota (113 баллов). далее в рейтинге расположились Volkswagen (116 баллов), Lincoln (119 баллов), BMW (123 балла), а также Chevrolet (123) и Ford (126).

При этом в аутсайдерах оказался Land Rover. У этих автомобилей зафиксировано 220 неисправностей на 100 экземпляров.