Эксперты назвали самые надежные трехлетние автомобили

Маркетинговая компания J.D. Power провела исследование и составила рейтинг надежности среди трехлетних авто, сообщает телеканал
Исследователи обратили внимание на то, что существенно улучшилось
Рейтинг возглавила продукция корейского бренда Genesis. Она набрала 89 баллов из 100 возможных. Примечательно, что эта компания была включена в рейтинг впервые.
Вторую строчку в рейтинге надежности занял Lexus. Японец показал 100 неисправностей на сто машин. При этом модель ES установила рекорд надежности за 31-летнюю историю наблюдений.
Замкнул тройку Buick (103 балла). В топ-5 попали Porsche (104 балла) и Toyota (113 баллов). далее в рейтинге расположились Volkswagen (116 баллов), Lincoln (119 баллов), BMW (123 балла), а также Chevrolet (123) и Ford (126).
При этом в аутсайдерах оказался Land Rover. У этих