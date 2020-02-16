Водопроводно-канализационным хозяйством Глусского района теперь заведует «Бобруйскводоканал». Что изменилось?

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С начала этого года по решению Могилёвского облисполкома предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в Могилёве, Бобруйске и Костюковичах стали филиалами УПКП ВКХ «Могилёвоблводоканал». Среди основных целей данных преобразований — сокращение затрат и повышение качества обслуживания населения. На баланс филиала «Бобруйский водоканал», помимо Бобруйского, Кировского, Кличевского и Осиповичского, было передано также водопроводно-канализационное хозяйство Глусского УКП «Жилкомхоз», которое после отсоединения переименовали в Глусский участок Осиповичского отделения водопроводно-канализационного хозяйства филиала «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилёвобл-водоканал».

Начальник Глусского производственного участка Дмитрий Кисляк рассказал, что передача участка прошла без изменений должностных функций, условий трудового процесса, режима работы. На участке трудится 35 человек, это водители, слесари, операторы, контролеры. Сегодня на балансе находится 56 артезианских скважин, одна насосная станция 2-го подъема, две станции обезжелезивания, 35 водонапорных башен, 226 водоразборных колонок, 250 пожарных гидрантов, 22 канализационно-насосные станции, 14 очистных сооружений. Протяженность водопроводных сетей составляет более 192 километров, канализационных сетей — 65 километров. Основной деятельностью производственного участка является обеспечение жителей качественной питьевой водой, а также отведение и очистка стоков.

В связи с произошедшими преобразованиями чего ожидать потребителям воды? Изменилось ли что-то в оплате за услуги водоснабжения и водоотведения? Куда обращаться в случае аварийной ситуации? Пока оплата за услуги водоснабжения и водоотведения поступает, как и прежде, на счет Глусского УКП «Жилкомхоз», пояснила специалист по расчетам с населением Анжелика Коробова. Оставить показания приборов учета воды в этом месяце можно будет контролеру или на автоответчик по телефонам 78-0-73, 78-1-28, хотя от этого способа подачи показаний со временем планируют отказаться. Также данные расхода воды можно сообщать на сайте «Жилкомхоза», через систему ЕРИП, в банке либо на почте.

Заявки от глусчан по вопросам водопроводно-канализационного хозяйства по-прежнему принимают диспетчеры по единому номеру 115, устранением неполадок, аварий занимаются работники Глусского производственного участка.

А. АВТУХОВА