Александр Карлюкевич: авторитет издания формирует качество информации

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Авторитет издания формирует качество предлагаемой читателям информации. На это обратил внимание в беседе с журналистами министр информации Александр Карлюкевич, который принимал участие в итоговой коллегии главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.





Сегодня информационное поле страны заполняют многие ресурсы, но повестку дня формируют не все, подчеркнул Александр Карлюкевич. В приоритете у населения не тот, кто дает большое количество новостного контента. Впереди СМИ с качественным изложением информации. Аналитические материалы, комментарии экспертов – это то, на что в первую очередь должны обращать внимание редакции.













Говоря о будущем региональной печатной прессы, министр информации заметил: успех здесь обеспечен коллективам, умеющим создавать насыщенный региональной информацией продукт. Возможно, здесь стоит рассмотреть опыт «Мінскай праўды», которая в 2017 году была реорганизована в региональный холдинг и объединила под своим крылом три печатных издания: газеты Дзержинского района «Узвышша», Минского района «Прысталiчча», Уздзенского района «Чырвоная зорка». Благодаря этому творческие коллективы редакций стали уверенно чувствовать себя в информационном поле области, смогли более широко демонстрировать свои возможности.

Продолжая мысль о развитии районных изданий, Александр Карлюкевич отметил, что сегодня все активнее развиваются сайты, аккаунты, которые позиционируют себя как ресурсы, отображающие жизнь в регионах. И, безусловно, в скором времени они будут конкурировать с печатными версиями районных, городских газет, объединенными изданиями на местах. Однако интернет-ресурс, который не прошел регистрацию в Мининформе, не обладает статусом средства массовой информации, то есть его сотрудники, согласно законодательству, не считаются журналистами, а, значит, не застрахованы юридически. Пока в стране зарегистрировано 20 сетевых изданий, в их числе информационный портал mogilevnews.by.







Министр информации также отметил успешный опыт работы медиахолдинга «Бабруйскае жыццё», который объединяет газету, телевидение, портал и FM-радиостанцию. Эти методы выстраивания деятельности стоит обсуждать и перенимать. Для этого в Бобруйск планируют направить журналистов и технических специалистов редакций страны.







В целом Александр Карлюкевич отметил системное выстраивание идеологической работы в Могилевской области, о чем свидетельствуют результаты работы в 2019 году и задачи на будущий. Особо министр информации отметил детальный подход к организации дискуссионной площадки «Справедливое отношение к людям и справедливое решение вопросов – основа работы органов власти», где свои наработки представили сегодня учреждения образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ, БРСМ, общественные организации и СМИ региона.