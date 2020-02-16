ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Карлюкевич: авторитет издания формирует качество информации

16.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Авторитет издания формирует качество предлагаемой читателям информации. На это обратил внимание в беседе с журналистами министр информации Александр Карлюкевич, который принимал участие в итоговой коллегии главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Александр Карлюкевич: авторитет издания формирует качество информации

Сегодня информационное поле страны заполняют многие ресурсы, но повестку дня формируют не все, подчеркнул Александр Карлюкевич. В приоритете у населения не тот, кто дает большое количество новостного контента. Впереди СМИ с качественным изложением информации. Аналитические материалы, комментарии экспертов – это то, на что в первую очередь должны обращать внимание редакции.


Александр Карлюкевич: авторитет издания формирует качество информации


Александр Карлюкевич: авторитет издания формирует качество информации

Говоря о будущем региональной печатной прессы, министр информации заметил: успех здесь обеспечен коллективам, умеющим создавать насыщенный региональной информацией продукт. Возможно, здесь стоит рассмотреть опыт «Мінскай праўды», которая в 2017 году была реорганизована в региональный холдинг и объединила под своим крылом три печатных издания: газеты Дзержинского района «Узвышша», Минского района «Прысталiчча», Уздзенского района «Чырвоная зорка». Благодаря этому творческие коллективы редакций  стали уверенно чувствовать себя в информационном поле области, смогли более широко демонстрировать свои возможности.

Продолжая мысль о развитии районных изданий, Александр Карлюкевич отметил, что сегодня все активнее развиваются сайты, аккаунты, которые позиционируют себя как ресурсы, отображающие жизнь в регионах. И, безусловно, в скором времени они будут конкурировать с печатными версиями районных, городских газет, объединенными изданиями на местах. Однако интернет-ресурс, который не прошел регистрацию в Мининформе, не обладает статусом средства массовой информации, то есть его сотрудники, согласно законодательству, не считаются журналистами, а, значит, не застрахованы юридически. Пока в стране зарегистрировано 20 сетевых изданий, в их числе информационный портал mogilevnews.by.


Александр Карлюкевич: авторитет издания формирует качество информации

Министр информации также отметил успешный опыт работы медиахолдинга «Бабруйскае жыццё», который объединяет газету, телевидение, портал и FM-радиостанцию. Эти методы выстраивания деятельности стоит обсуждать и перенимать. Для этого в Бобруйск планируют направить журналистов и технических специалистов редакций страны.


Александр Карлюкевич: авторитет издания формирует качество информации

В целом Александр Карлюкевич отметил системное выстраивание идеологической работы в Могилевской области, о чем свидетельствуют результаты работы в 2019 году и задачи на будущий.  Особо министр информации отметил детальный подход к организации дискуссионной площадки «Справедливое отношение к людям и справедливое решение вопросов – основа работы органов власти», где свои наработки представили сегодня учреждения образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ, БРСМ, общественные организации и СМИ региона. 

mogilev-region.gov.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторитет издания формирует качество предлагаемой читателям информации. На это обратил внимание в беседе с журналистами министр информации Александр...
 
Новости дня
Новости общества
 
Водопроводно-канализационным хозяйством Глусского района теперь заведует «Бобруйскводоканал». Что изменилось?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика