Лайфхак по детям от президента, теплее, еще теплее и «чего быть не должно и не будет». Тест

Источник материала: Tut.by

На неделе президент посетил Светлогорский ЦКК : нажал на кнопку и торжественно запустил там новую производственную линию; провел ликбез для трудящихся, объяснив разницу между интеграцией и инкорпорацией; рассказал , какой счет мы можем выставить России за БелАЭС. (А мы посчитали , сколько раз с начала года он поднимал эти темы.)

В Минске вынесли приговор двум анархистам, которых наши правозащитники уже признали политзаключенными. В Верховном суде завершено предварительное слушание по громкому коррупционному делу, где фигурируют экс-руководитель Службы безопасности президента, экс-гендиректор «Белтелекома», бывший председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра. А Следственный комитет разбирается , как могло так получиться, что в здоровой многодетной семье у младшего ребенка диагностирован ВИЧ.

В мире эксперты озвучили «худший сценарий» распространения китайского коронавируса: по их прогнозам, может заразиться до 2/3 населения Земли. Впрочем, паниковать не стоит. В Беларуси, напомним, COVID-19 нет. Лучше пройдите наш тест, чтобы узнать, что еще из новостей минувшей недели вы могли пропустить.