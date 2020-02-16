США направили Беларуси оборудование для охраны границы

Источник материала: Tut.by

Белорусские пограничники получили от Министерства энергетики США оборудование для охраны границы. Об этом сообщает сайт Государственного пограничного комитета Беларуси.



Изображение: gpk.gov.by

Это часть проекта, направленного на борьбу с оборотом радиоактивных материалов на государственной границе Беларуси. Пограничный пост «Наровля» на границе в Украиной модернизировали первым.

Сейчас пост оснащен системой дистанционного мониторинга, специально оборудованными автомобилями, тепловизорами, биноклями, оборудованием радиационного контроля, средствами индивидуальной защиты, обмундированием и снаряжением.

ГПК отмечает, что Министерство энергетики США с 2013 года предоставляет международную техническую помощь белорусской стороне. Совместный проект называется «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе Республики Беларусь».