«Ему стреляли в спину»: экс-боец СОБРа Гаравский встретился с дочерью Захаренко

Источник материала: Tut.by

Через 20 лет после исчезновения экс-главы МВД Беларуси Захаренко его дочь встретилась с заявивишим об участии в похищении и убийстве бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, чтобы узнать детали о смерти отца, пишет DW .



Фото: DW

Встреча в присутствии нескольких журналистов прошла в редакции газеты Neue Zürcher Zeitung в Цюрихе. О встрече с Гаравским дочь Юрия Захаренко попросила сама, хотела посмотреть ему в глаза, чтобы понять, говорит ли он правду. «Мы долгое время думали, что отца убивали медленно, расчленяя его. Это было невыносимо. Мне надо знать, что это произошло быстро. Я хоть как-то успокою свою душу», — объяснила Елена. 44-летняя женщина 20 лет живет в Германии — после исчезновения отца она вместе с младшей сестрой, матерью и сыном получила политическое убежище в ФРГ.

Елена Захаренко: отец готовился к возможному аресту

«Конечно, чувствовалось, что он был военным, — вспоминает отца Елена, сидя на своей кухне за день до встречи с Гаравским. — Он даже нам, домашним, давал распоряжения: все погладить, сделать, „приду — проверю“. Но у него было очень доброе сердце, и мы этим пользовались». Елена похожа на отца не только внешне: «Я унаследовала его командный голос».

Юрий Захаренко готовил семью к тому, что с ним может что-то случиться, но уходить из политики все равно не хотел. Захаренко видел, что за ним ведется слежка. В один из дней он специально заехал в тупик, открыл дверь следовавшей за ним машины и сказал: «Плохо работаете, ребята». В автомобиле сидели совсем молодые парни, рассказывал он потом жене и детям.

Правда, политик думал, что его арестуют, посадят, но никак не убьют, убеждена его дочь. Долгое время после исчезновения Захаренко семья не верила, что его нет в живых. «Самое ужасное состояние было, конечно, у моей бабушки. 20 лет она с надеждой бежала к окну, когда кто-то стучался, думая, а вдруг это он. 20 лет! И когда она умирала, последним ее словом было его имя. Она кричала: «Юра!», — вспоминает Елена.

Перед встречей с Гаравским Елена сказала: «Я не еду призывать его к совести, я не еду с войной. Я понимаю, что он оказался в водовороте полицейской машины. У него не было выхода. Я его не виню».



Фото: DW

Что рассказал Гаравский Елене Захаренко

41-летний Юрий Гаравский не сразу согласился на встречу с Еленой Захаренко. Елена хочет знать все — как велась слежка за ее отцом, как его похищали, убивали. Гаравский, глядя исподлобья, перечисляет: вот так Захаренко схватили, сзади застегнули наручники, посадили в машину головой вниз между сиденьями. Молча выехали за город — играло радио. По уверждению Гаравского, его достали из машины, положили на землю, основатель СОБРа Дмитрий Павличенко дважды в него выстрелил. Погрузили в багажник на уже подготовленную клеенку, отвезли в крематорий, сожгли…



Фото: DW

— Вы говорили, что за отцом велась слежка.

— Мы просто приезжали к дому и смотрели, где, кто, как будет расставлен. Мы наблюдали, сопоставляли время его приезда, сколько он идет от стоянки до дома. 10 минут. Вот в эти 10 минут мы должны были вложиться. Но сам момент задержания вашего отца, его погрузки в машину — это было секунд 20−30.

— Что вы видели? Он всегда был один?

— Один раз он стоял и минут 10−15 разговаривал с охранником на стоянке.

— Это правда. Он часто разговаривал с ним. Я долгое время думала, что отца расчленяли, резали по частям…

— Нет, нет и еще раз нет. На все про все ушло около четырех-пяти часов. Как вы думаете, за это время можно убить, спалить тело, приехать на базу? Когда мы должны были пытать вашего отца? И что мы должны были узнать?

— У него, наверное, был какой-то компромат.

— Этими фактами я не располагаю, нам про него вообще ничего не было сказано. Только «здесь сориентироваться», «здесь проследить».

— Убить человека, а потом гулять, смеяться… Ведь говорят, если хочешь застрелить, то только не смотри жертве в глаза…

— Никто и не смотрел. Его положили лицом вниз. Ему стреляли в спину, вашему отцу, как и Гончару, и Красовскому. Им всем стреляли в спину.

— А вы знали о наших страданиях? Видели сообщения в прессе? Слышали крик моей бабушки?

— Чтобы оградить себя, не нужно это смотреть. Я слышал о вашей бабушке, о том, что о ней писали. Но не отслеживал.

— Вы же его захватывали, вы можете сказать, какого он был роста?

— Вот такого (показывает на оператора, стоящего за Еленой. — Ред.). Телосложение хорошего такого, жилистого мужика. И руки достаточно большие.

— Такие, как у вас… А если бы с отцом в тот момент была моя мама, с ней бы то же самое было?

— Скорее всего, да. Услышав от нее рассказ, как Захаренко заметил слежку, он назвал фамилии сослуживцев, которые тогда «спалились». По его словам, эту историю он уже слышал — от них самих 20 лет назад.

Спустя два часа с начала встречи Гаравский попросил перерыв — у него затекла прооперированная нога. Уже стоя, он показал Елене карту: «Здесь стрельбище Воловщина», «вот здесь заезд», «вот на этой дороге убит ваш отец».

После этого встреча закончилась. Гаравский заявил, что его злит, что не смог ответить на все вопросы — он уже не помнит, во что был одет Захаренко, как были расположены дома.

Елена уходит в другую сторону. Она спросила у Юрия все, что хотела, и абсолютно уверена — Гаравский не врет. Вот только легче ей от этого не стало: «Я смотрела ему в глаза, и он мне тоже. Я чувствовала безграничное чувство вины с его стороны. Но это очень тяжело, тяжелый осадок. Мне тяжело это все осознавать, вообще об этом думать», — объясняет она.



Фото: DW

Рассказ Гаравского и реакция в Беларуси

В интервью изданию Deutsche Welle, которое было опубликовано в декабре прошлого года, Гаравский рассказал , что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Он сообщил, что оказался в СОБРе по приглашению полковника Дмитрия Павличенко, когда ему было 20 лет, а также рассказал подробности операций по слежке и похищению Захаренко, Гончара и Красовского.

Белорусские силовые ведомства комментировать информацию из интервью Юрия Гаравского отказались .

Экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко в комментарии TUT.BY сразу после выхода интервью заявил, что СОБР не имеет отношения к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского. А Юрий Гаравский никогда в спецподразделении под его командованием не служил. Спустя сутки Павличенко сказал «Нашай Ніве» , что Гаравского вообще не знает — просто перепутал его с другим бойцом.

Интервью прокомментировал и экс-глава МВД Юрий Сиваков. Он заявил, что не знал и не мог знать Гаравского. По мнению экс-министра, интервью сделано специально накануне встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге.

Светлана Завадская и Ирина Красовская подали ходатайство в Следственный комитет Беларуси с просьбой возобновить предварительное следствие по делам о похищениях Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского в связи с появившейся информацией.

Прокомментировал признания Гаравского и белорусский президент. Александр Лукашенко в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову заявил , что «никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды».

Публикации DW президент назвал провокацией и сообщил, что дал команду Следственному комитету разобраться с озвученной информацией.

— Я Следственному комитету, председателю (Ивану Носкевичу. — Прим. ред.) немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск.

25 декабря прошлого года стало известно, что Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко.

В январе текущего года было возобновлено предварительное расследование по факту исчезновений 16 сентября 1999 года экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозицию бизнесмена Анатолия Красовского.

Что касается дела исчезнувшего в 2000 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского, то в Следственном комитете посчитали , что основания для его возобновления отсутствуют.