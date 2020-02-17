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«Ему стреляли в спину»: экс-боец СОБРа Гаравский встретился с дочерью Захаренко
17.02.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Через 20 лет после исчезновения экс-главы МВД Беларуси Захаренко его дочь встретилась с заявивишим об участии в похищении и убийстве бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, чтобы узнать детали о смерти отца, пишет
Встреча в присутствии нескольких журналистов прошла в редакции газеты Neue Zürcher Zeitung в Цюрихе. О встрече с Гаравским дочь Юрия Захаренко попросила сама, хотела посмотреть ему в глаза, чтобы понять, говорит ли он правду. «Мы долгое время думали, что отца убивали медленно, расчленяя его. Это было невыносимо. Мне надо знать, что это произошло быстро. Я хоть как-то успокою свою душу», — объяснила Елена. 44-летняя женщина 20 лет живет в Германии — после исчезновения отца она вместе с младшей сестрой, матерью и сыном получила политическое убежище в ФРГ.
Елена Захаренко: отец готовился к возможному аресту
«Конечно, чувствовалось, что он был военным, — вспоминает отца Елена, сидя на своей кухне за день до встречи с Гаравским. — Он даже нам, домашним, давал распоряжения: все погладить, сделать, „приду — проверю“. Но у него было очень доброе сердце, и мы этим пользовались». Елена похожа на отца не только внешне: «Я унаследовала его командный голос».
Юрий Захаренко готовил семью к тому, что с ним может что-то случиться, но уходить из политики все равно не хотел. Захаренко видел, что за ним ведется слежка. В один из дней он специально заехал в тупик, открыл дверь следовавшей за ним машины и сказал: «Плохо работаете, ребята». В автомобиле сидели совсем молодые парни, рассказывал он потом жене и детям.
Правда, политик думал, что его арестуют, посадят, но никак не убьют, убеждена его дочь. Долгое время после исчезновения Захаренко семья не верила, что его нет в живых. «Самое ужасное состояние было, конечно, у моей бабушки. 20 лет она с надеждой бежала к окну, когда кто-то стучался, думая, а вдруг это он. 20 лет! И когда она умирала, последним ее словом было его имя. Она кричала: «Юра!», — вспоминает Елена.
Перед встречей с Гаравским Елена сказала: «Я не еду призывать его к совести, я не еду с войной. Я понимаю, что он оказался в водовороте полицейской машины. У него не было выхода. Я его не виню».
Что рассказал Гаравский Елене Захаренко
41-летний Юрий Гаравский не сразу согласился на встречу с Еленой Захаренко. Елена хочет знать все — как велась слежка за ее отцом, как его похищали, убивали. Гаравский, глядя исподлобья, перечисляет: вот так Захаренко схватили, сзади застегнули наручники, посадили в машину головой вниз между сиденьями. Молча выехали за город — играло радио. По уверждению Гаравского, его достали из машины, положили на землю, основатель СОБРа Дмитрий Павличенко дважды в него выстрелил. Погрузили в багажник на уже подготовленную клеенку, отвезли в крематорий, сожгли…
— Вы говорили, что за отцом велась слежка.
— Мы просто приезжали к дому и смотрели, где, кто, как будет расставлен. Мы наблюдали, сопоставляли время его приезда, сколько он идет от стоянки до дома. 10 минут. Вот в эти 10 минут мы должны были вложиться. Но сам момент задержания вашего отца, его погрузки в машину — это было секунд 20−30.
— Что вы видели? Он всегда был один?
— Один раз он стоял и минут 10−15 разговаривал с охранником на стоянке.
— Это правда. Он часто разговаривал с ним. Я долгое время думала, что отца расчленяли, резали по частям…
— Нет, нет и еще раз нет. На все про все ушло около четырех-пяти часов. Как вы думаете, за это время можно убить, спалить тело, приехать на базу? Когда мы должны были пытать вашего отца? И что мы должны были узнать?
— У него, наверное, был какой-то компромат.
— Этими фактами я не располагаю, нам про него вообще ничего не было сказано. Только «здесь сориентироваться», «здесь проследить».
— Убить человека, а потом гулять, смеяться… Ведь говорят, если хочешь застрелить, то только не смотри жертве в глаза…
— Никто и не смотрел. Его положили лицом вниз. Ему стреляли в спину, вашему отцу, как и Гончару, и Красовскому. Им всем стреляли в спину.
— А вы знали о наших страданиях? Видели сообщения в прессе? Слышали крик моей бабушки?
— Чтобы оградить себя, не нужно это смотреть. Я слышал о вашей бабушке, о том, что о ней писали. Но не отслеживал.
— Вы же его захватывали, вы можете сказать, какого он был роста?
— Вот такого (показывает на оператора, стоящего за Еленой. — Ред.). Телосложение хорошего такого, жилистого мужика. И руки достаточно большие.
— Такие, как у вас… А если бы с отцом в тот момент была моя мама, с ней бы то же самое было?
— Скорее всего, да. Услышав от нее рассказ, как Захаренко заметил слежку, он назвал фамилии сослуживцев, которые тогда «спалились». По его словам, эту историю он уже слышал — от них самих 20 лет назад.
Спустя два часа с начала встречи Гаравский попросил перерыв — у него затекла прооперированная нога. Уже стоя, он показал Елене карту: «Здесь стрельбище Воловщина», «вот здесь заезд», «вот на этой дороге убит ваш отец».
После этого встреча закончилась. Гаравский заявил, что его злит, что не смог ответить на все вопросы — он уже не помнит, во что был одет Захаренко, как были расположены дома.
Елена уходит в другую сторону. Она спросила у Юрия все, что хотела, и абсолютно уверена — Гаравский не врет. Вот только легче ей от этого не стало: «Я смотрела ему в глаза, и он мне тоже. Я чувствовала безграничное чувство вины с его стороны. Но это очень тяжело, тяжелый осадок. Мне тяжело это все осознавать, вообще об этом думать», — объясняет она.
Рассказ Гаравского и реакция в Беларуси
В интервью изданию Deutsche Welle, которое было опубликовано в декабре прошлого года, Гаравский
Он сообщил, что оказался в СОБРе по приглашению полковника Дмитрия Павличенко, когда ему было 20 лет, а также рассказал подробности операций по слежке и похищению Захаренко, Гончара и Красовского.
Белорусские силовые ведомства комментировать информацию из интервью Юрия Гаравского
Экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко в комментарии TUT.BY сразу после выхода интервью заявил, что СОБР не имеет отношения к исчезновению Захаренко, Гончара и Красовского. А Юрий Гаравский никогда в спецподразделении под его командованием не служил. Спустя сутки Павличенко сказал
Интервью прокомментировал и экс-глава МВД Юрий Сиваков. Он заявил, что не знал и не мог знать Гаравского. По мнению экс-министра, интервью сделано специально накануне встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге.
Светлана Завадская и Ирина Красовская
Прокомментировал признания Гаравского и белорусский президент. Александр Лукашенко в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову
Публикации DW президент назвал провокацией и сообщил, что дал команду Следственному комитету разобраться с озвученной информацией.
— Я Следственному комитету, председателю (Ивану Носкевичу. — Прим. ред.) немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск.
25 декабря прошлого года стало известно, что Следственный комитет
В январе текущего года было
Что касается дела исчезнувшего в 2000 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского, то в Следственном комитете
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Через 20 лет после исчезновения экс-главы МВД Беларуси Захаренко его дочь встретилась с заявивишим об участии в похищении и убийстве бывшим бойцом СОБРа Юрием...
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