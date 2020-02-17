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«Мы не шпионы». Поговорили с парнями, которые снимают самолеты в минском аэропорту
17.02.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Свой первый самолет Дмитрий Молокович сфотографировал, когда учился в восьмом классе. Это был Ан-24 авиакомпании «Гомельавиа» в аэропорту «Минск-1». Ни авиакомпании, ни аэродрома уже нет, а парень по-прежнему снимает самолеты. Споттеры рассказали TUT.BY, зачем изучают расписание рейсов, как сфотографировали «боинг» госсекретаря США, а еще — что есть в других аэропортах мира, чего нет в нашем.
Кто идет в споттеры: фотографы, пилоты, врачи, инженеры
Знакомьтесь, это Александр Соц (39 лет), Евгений Мойсиевич (29 лет) и Дмитрий Молокович (23 года). Все они активные споттеры — люди, которым нравится наблюдать за самолетами и фотографировать их.
Александр Соц стал споттером, считай, еще в четвертом классе, когда увлекся фотографией — сейчас он профессиональный фотограф.
— Я из Лунинца — там есть военный аэродром. Почти каждый день, каждую ночь аэродром гудел — мы, дети, просто жили этими самолетами. Втихаря ездили, фотографировали. На первом моем снимке был чехословацкий МиГ-27. Когда переехал в Минск, стал снимать самолеты в Национальном аэропорту. Но я до сих пор люблю военную авиацию — езжу на аэродромы в Лиду, Барановичи, Мачулищи, фотографирую там истребители, штурмовики.
У Дмитрия Молоковича интерес к авиации появился в 12 лет, во время полета на самолете — тогда он краем глаза увидел кабину пилотов.
— После этого увлекся авиасимуляторами. Первый кадр с самолетом я сделал в десятом классе на мамину «мыльницу». Это был Ан-24 «Гомельавиа» в аэропорту «Минск-1». Теперь ни этой авиакомпании, ни аэропорта уже нет. Потом на день рождения родители подарили зеркальную камеру, и я подумал: «Ай, зачем эти симуляторы — надо ехать снимать». Были даже мысли стать пилотом, но не вышло, — рассказывает Дмитрий, который учится на инженера-технолога.
Евгений Мойсиевич, как и Александр, профессиональный фотограф. Он серьезно проникся споттерскими интересами примерно два с половиной года назад.
— Помню, смотрю инстаграм: все постят фотки красивые, самолетики. Списался с Димой Молоковичем — поехать снимать, зимой, в метель, когда самолетов почти не было видно. С тех пор затянуло.
«Не занимайтесь ерундой, идите работать на завод!» — собеседники говорят, что это распространенный упрек в комментариях к статьям о споттерах.
— Но у нас уже есть любимая работа. Здесь люди самых разных профессий. Я знаю врачей-споттеров, знаю пилотов, которые вкладывают зарплату в фототехнику, — объясняет Александр Соц. — Это очень интересно: самолеты, мощь, запах керосина.
Что снимают: необычные ливреи, самолеты с интересной историей
— У меня семья знает, что если теплый день и определенный ветер, когда работает 13-я полоса и солнце освещает самолеты, — мы едем в аэропорт. Никто даже не сопротивляется, — говорит Александр.
13-я полоса — это не порядковый номер, в авиационной терминологии это означает полосу, ориентированную по азимуту на 130 градусов.
— Моей дочке 16 лет, у нее в телефоне приложение Flightradar24, так что она уже сама составляет расписание, выбирает, что поедем смотреть. В лесу за аэропортом, там, где есть обзор, жарим шашлыки, стейки и ждем рейсы, — добавляет Александр.
Самое большое заблуждение про минский аэропорт такое: «Туда ж летают три самолета».
— Зимой около 150−160 рейсов в сутки, летом — больше 200. Давно не «три самолета» — движение примерно как в Вильнюсе, — отмечают споттеры.
Александр — фанат военной авиации, Евгению больше нравится снимать современную технику, Дмитрий — поклонник советской классики.
— Мне нравятся самолеты, которых сейчас очень мало в мире: например, Ил-76, Ту-134, Як-40 и Як-42. Они уходят в историю, ими в первую очередь интересуются и европейские споттеры. Еще необычные для нас типы самолетов: Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия». «Боинг-747» тоже здесь не очень частый гость.
Нередко изображения новых самолетов или ливрей в мире появляются сначала именно у споттеров. Так было и с первым «боингом» «Белавиа» с васильком на борту, фото которого
Именно споттеры в мире часто первыми замечают в небе новые самолеты президентов и правительств. Белорусы тут осторожничают.
— Если вылетает борт № 1 — снимать не разрешают, но мы и не лезем. Нам это ни к чему, — объясняет Александр Соц.
— Если вдруг мы приехали и на месте узнали, что скоро будет литерный рейс и планируется оцепление, то просто уезжаем, чтобы проблем не было, — добавляет Дмитрий Молокович. — Но самолеты с известными людьми попадаются. Недавно, например, мы специально поехали снимать самолет Майкла Помпео, потому что это имело историческую важность. На месте нас никто в тот день не гонял.
Майкл Помпео — госсекретарь США, который недавно
Минск не Амстердам. Проблемы белорусских споттеров
Снимают самолеты споттеры из-за забора аэропорта. Еще восемь лет назад к авиалюбителям с фотоаппаратами в Национальном аэропорту Минск относились
— Но в какой-то момент аэропорт опять заговорил, что съемки за забором — несанкционированные, что они запрещены. Чтобы расставить все точки над «і», я отправил обращение в Департамент по авиации, — рассказывает Дмитрий Молокович.
Оттуда в апреле 2019-го пришел понятный ответ. Есть контролируемая зона аэропорта, которую охраняет и контролирует служба авиационной безопасности. Там можно снимать только с разрешения аэропорта. Есть неконтролируемая зона с неограниченным доступом для пассажиров и посетителей. Там разрешение на съемку не нужно. Граница между двумя зонами — ограждение аэропорта.
Споттеры говорят: проблем именно со съемкой у них теперь нет.
— Мы хотим донести до руководителей аэродромов, авиационных властей, что мы не шпионы, как многие из них считают. В нашем сообществе около 30 человек, мы люди, преданные авиации, и так же любим ее, как они. Готовы сотрудничать. В этом году я выпустил календарь на тему Военно-воздушных сил, чтобы показать, чем мы занимаемся, — подарил всем белорусским аэродромам, — говорит Александр Соц.
Во многих аэропортах мира деятельность споттеров поощряют. Их фотографии — бесплатный пиар на самых крупных авиационных ресурсах и в каталогах.
— Недавно Вильнюсский аэропорт
В Минске ничего подобного нет. Любители авиации соорудили споттерскую горку сами из остатков поваленных ветром деревьев — в лесу возле аэропорта, со стороны нужной полосы.
— Горка — возвышение метра полтора в высоту. Когда мы ее строили, приезжала служба безопасности аэропорта, уточняла, что мы делаем. Мы объяснили, и к нам больше не было никаких вопросов: закон не нарушаем. Весь аэропорт знал, что это наша лучшая точка для съемки! — рассказывает Дмитрий Молокович. — Но потом кто-то нашу горку разобрал. Мы не можем знать, кто это сделал, но вряд ли не лесники — вокруг этого места ничего не тронуто.
По поводу разрушенной споттерской горки в сообществе вышел спор — пресс-служба аэропорта отвергла в официальном инстаграме подозрения.
Тогда споттеры спросили у аэропорта в письме, планируется ли создание официальной площадки для съемок самолетов.
Из Национального аэропорта Минск в конце 2019-го пришел ответ:
«В 2020 году организация специально выделенного места (площадки) для официальной видеосъемки не планируется, поскольку согласование реализации такого проекта выходит за рамки компетенции аэропорта. Земельные участки за территорией аэропорта находятся в ведении других организаций».
Минские споттеры с ностальгией вспоминают и официальные споттинг-сессии, которые аэропорт проводил несколько лет подряд начиная с 2013 года. В 2016-м аэропорт так дружил со споттерами, что даже сделал календарь с их фотографиями.
— А 2019-й был провальным, несмотря на то, что в Беларуси прошли Европейские игры — такое крупное мероприятие, на которое прилетало много самолетов. Ни одного мероприятия для споттеров, — сокрушается Дмитрий Молокович. — Например, для Внуково и других аэропортов России, принимавших чемпионат мира по футболу, событие в их стране было поводом пустить споттеров поснимать.
В том же декабрьском ответе споттерам аэропорт объяснил отсутствие мероприятий в 2019-м «плановой модернизацией и строительством». Однако споттинг-сессии все же обещают продолжить.
Споттеры надеются, что при
— Я выиграл право на индивидуальную споттинг-сессию в Национальном аэропорту. Но воспользоваться сертификатом так и не смог. Несколько раз писал в аккаунты пресс-службы — никакого ответа.
Еще немного про авиацию
Снимки белорусских споттеров можно увидеть на специализированных авиационных ресурсах flightradar24, jetphotos.com, airplane-pictures.net, airlines.net, onespotter.com.
— Мы на этом не зарабатываем, — объясняет Александр Соц. — Начинающие споттеры хвастаются друг перед другом лайками. Лично для меня это любимое занятие, как для многих рыбалка или охота. Нравится дарить снимки с самолетами, пересматривать некоторые по несколько раз.
Споттеры окружают самолетами свою жизнь. На рюкзаках у них «ремувки» от многочисленных авиакомпаний — так в просторечье называют ленты «Remove before flight». Дома лежат коллекции карточек безопасности (safety cards), подаренные теми же авиаперевозчиками. На зарплатных карточках они печатают самолеты, а деньги тратят на поездки на крупные авиасалоны.
— Фотографируем самолеты и в снегопад, и в туман, и в ливень. Иногда в плохую погоду сидишь в машине, караулишь вылет. А потом слышишь: завелись моторы — значит, пора идти снимать! — говорит Евгений Мойсиевич.
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Споттеры рассказали TUT.BY, зачем изучают расписание рейсов, как сфотографировали «боинг» госсекретаря США, а еще - что есть в других аэропортах мира, чего нет в нашем.
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