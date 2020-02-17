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«Мы не шпионы». Поговорили с парнями, которые снимают самолеты в минском аэропорту

17.02.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Свой первый самолет Дмитрий Молокович сфотографировал, когда учился в восьмом классе. Это был Ан-24 авиакомпании «Гомельавиа» в аэропорту «Минск-1». Ни авиакомпании, ни аэродрома уже нет, а парень по-прежнему снимает самолеты. Споттеры рассказали TUT.BY, зачем изучают расписание рейсов, как сфотографировали «боинг» госсекретаря США, а еще — что есть в других аэропортах мира, чего нет в нашем.

Кто идет в споттеры: фотографы, пилоты, врачи, инженеры

Знакомьтесь, это Александр Соц (39 лет), Евгений Мойсиевич (29 лет) и Дмитрий Молокович (23 года). Все они активные споттеры — люди, которым нравится наблюдать за самолетами и фотографировать их.


Слева направо: Александр Соц, Евгений Мойсиевич, Дмитрий Молокович

Александр Соц стал споттером, считай, еще в четвертом классе, когда увлекся фотографией — сейчас он профессиональный фотограф.

— Я из Лунинца — там есть военный аэродром. Почти каждый день, каждую ночь аэродром гудел — мы, дети, просто жили этими самолетами. Втихаря ездили, фотографировали. На первом моем снимке был чехословацкий МиГ-27. Когда переехал в Минск, стал снимать самолеты в Национальном аэропорту. Но я до сих пор люблю военную авиацию — езжу на аэродромы в Лиду, Барановичи, Мачулищи, фотографирую там истребители, штурмовики.


На снимке — военные вертолеты, которые снимает Александр Соц

У Дмитрия Молоковича интерес к авиации появился в 12 лет, во время полета на самолете — тогда он краем глаза увидел кабину пилотов.

— После этого увлекся авиасимуляторами. Первый кадр с самолетом я сделал в десятом классе на мамину «мыльницу». Это был Ан-24 «Гомельавиа» в аэропорту «Минск-1». Теперь ни этой авиакомпании, ни аэропорта уже нет. Потом на день рождения родители подарили зеркальную камеру, и я подумал: «Ай, зачем эти симуляторы — надо ехать снимать». Были даже мысли стать пилотом, но не вышло, — рассказывает Дмитрий, который учится на инженера-технолога.

Евгений Мойсиевич, как и Александр, профессиональный фотограф. Он серьезно проникся споттерскими интересами примерно два с половиной года назад.

— Помню, смотрю инстаграм: все постят фотки красивые, самолетики. Списался с Димой Молоковичем — поехать снимать, зимой, в метель, когда самолетов почти не было видно. С тех пор затянуло.


Фото: Евгений Мойсиевич

«Не занимайтесь ерундой, идите работать на завод!» — собеседники говорят, что это распространенный упрек в комментариях к статьям о споттерах.

— Но у нас уже есть любимая работа. Здесь люди самых разных профессий. Я знаю врачей-споттеров, знаю пилотов, которые вкладывают зарплату в фототехнику, — объясняет Александр Соц. — Это очень интересно: самолеты, мощь, запах керосина.

Что снимают: необычные ливреи, самолеты с интересной историей

— У меня семья знает, что если теплый день и определенный ветер, когда работает 13-я полоса и солнце освещает самолеты, — мы едем в аэропорт. Никто даже не сопротивляется, — говорит Александр.

13-я полоса — это не порядковый номер, в авиационной терминологии это означает полосу, ориентированную по азимуту на 130 градусов.

— Моей дочке 16 лет, у нее в телефоне приложение Flightradar24, так что она уже сама составляет расписание, выбирает, что поедем смотреть. В лесу за аэропортом, там, где есть обзор, жарим шашлыки, стейки и ждем рейсы, — добавляет Александр.


Фото: Дмитрий Молокович

Самое большое заблуждение про минский аэропорт такое: «Туда ж летают три самолета».

— Зимой около 150−160 рейсов в сутки, летом — больше 200. Давно не «три самолета» — движение примерно как в Вильнюсе, — отмечают споттеры.

Александр — фанат военной авиации, Евгению больше нравится снимать современную технику, Дмитрий — поклонник советской классики.

— Мне нравятся самолеты, которых сейчас очень мало в мире: например, Ил-76, Ту-134, Як-40 и Як-42. Они уходят в историю, ими в первую очередь интересуются и европейские споттеры. Еще необычные для нас типы самолетов: Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия». «Боинг-747» тоже здесь не очень частый гость.

Нередко изображения новых самолетов или ливрей в мире появляются сначала именно у споттеров. Так было и с первым «боингом» «Белавиа» с васильком на борту, фото которого просочились в Сеть еще до официальной презентации на заводе. У белорусских споттеров возможностей меньше: авиастроительных гигантов в нашей стране нет. Но необычные ливреи все равно привлекают. Например, знаменитый «Эмбраер-190» с акулой на фюзеляже, который прилетал в Минск в 2018-м.


«Эмбраер» с акулой. Фото: Дмитрий Молокович

Именно споттеры в мире часто первыми замечают в небе новые самолеты президентов и правительств. Белорусы тут осторожничают.

— Если вылетает борт № 1 — снимать не разрешают, но мы и не лезем. Нам это ни к чему, — объясняет Александр Соц.

— Если вдруг мы приехали и на месте узнали, что скоро будет литерный рейс и планируется оцепление, то просто уезжаем, чтобы проблем не было, — добавляет Дмитрий Молокович. — Но самолеты с известными людьми попадаются. Недавно, например, мы специально поехали снимать самолет Майкла Помпео, потому что это имело историческую важность. На месте нас никто в тот день не гонял.

Майкл Помпео — госсекретарь США, который недавно прилетал в Беларусь.


Самолет госсекретаря США Майкла Помпео. Фото: Дмитрий Молокович

Минск не Амстердам. Проблемы белорусских споттеров

Снимают самолеты споттеры из-за забора аэропорта. Еще восемь лет назад к авиалюбителям с фотоаппаратами в Национальном аэропорту Минск относились нервно, потом было много спокойных лет.

— Но в какой-то момент аэропорт опять заговорил, что съемки за забором — несанкционированные, что они запрещены. Чтобы расставить все точки над «і», я отправил обращение в Департамент по авиации, — рассказывает Дмитрий Молокович.

Оттуда в апреле 2019-го пришел понятный ответ. Есть контролируемая зона аэропорта, которую охраняет и контролирует служба авиационной безопасности. Там можно снимать только с разрешения аэропорта. Есть неконтролируемая зона с неограниченным доступом для пассажиров и посетителей. Там разрешение на съемку не нужно. Граница между двумя зонами — ограждение аэропорта.

Споттеры говорят: проблем именно со съемкой у них теперь нет.


Фото: Евгений Мойсиевич

— Мы хотим донести до руководителей аэродромов, авиационных властей, что мы не шпионы, как многие из них считают. В нашем сообществе около 30 человек, мы люди, преданные авиации, и так же любим ее, как они. Готовы сотрудничать. В этом году я выпустил календарь на тему Военно-воздушных сил, чтобы показать, чем мы занимаемся, — подарил всем белорусским аэродромам, — говорит Александр Соц.

Во многих аэропортах мира деятельность споттеров поощряют. Их фотографии — бесплатный пиар на самых крупных авиационных ресурсах и в каталогах.

— Недавно Вильнюсский аэропорт открыл точку для споттеров. Там навес от дождя, стоянка для машин. Такое много где в Европе, — накидывают примеры белорусские споттеры. — В Амстердаме в аэропорту Схипхол стоят подзорные трубы, как у нас на Национальной библиотеке. В Варшаве в ограждении вокруг аэропорта есть специальные лючки — отодвигаешь крышку, вставляешь объектив и фотографируешь.

В Минске ничего подобного нет. Любители авиации соорудили споттерскую горку сами из остатков поваленных ветром деревьев — в лесу возле аэропорта, со стороны нужной полосы.


Споттеры строят возвышение для съемки из поваленных деревьев в лесу возле Национального аэропорта Минск. Фото: Дмитрий Молокович

— Горка — возвышение метра полтора в высоту. Когда мы ее строили, приезжала служба безопасности аэропорта, уточняла, что мы делаем. Мы объяснили, и к нам больше не было никаких вопросов: закон не нарушаем. Весь аэропорт знал, что это наша лучшая точка для съемки! — рассказывает Дмитрий Молокович. — Но потом кто-то нашу горку разобрал. Мы не можем знать, кто это сделал, но вряд ли не лесники — вокруг этого места ничего не тронуто.

По поводу разрушенной споттерской горки в сообществе вышел спор — пресс-служба аэропорта отвергла в официальном инстаграме подозрения.

Тогда споттеры спросили у аэропорта в письме, планируется ли создание официальной площадки для съемок самолетов.

Из Национального аэропорта Минск в конце 2019-го пришел ответ:

«В 2020 году организация специально выделенного места (площадки) для официальной видеосъемки не планируется, поскольку согласование реализации такого проекта выходит за рамки компетенции аэропорта. Земельные участки за территорией аэропорта находятся в ведении других организаций».


Дмитрий Молокович

Минские споттеры с ностальгией вспоминают и официальные споттинг-сессии, которые аэропорт проводил несколько лет подряд начиная с 2013 года. В 2016-м аэропорт так дружил со споттерами, что даже сделал календарь с их фотографиями.

— А 2019-й был провальным, несмотря на то, что в Беларуси прошли Европейские игры — такое крупное мероприятие, на которое прилетало много самолетов. Ни одного мероприятия для споттеров, — сокрушается Дмитрий Молокович. — Например, для Внуково и других аэропортов России, принимавших чемпионат мира по футболу, событие в их стране было поводом пустить споттеров поснимать.

Cпоттеры до темноты снимали в минском аэропорту взлетающие самолеты. Фоторепортаж TUT.BY

В том же декабрьском ответе споттерам аэропорт объяснил отсутствие мероприятий в 2019-м «плановой модернизацией и строительством». Однако споттинг-сессии все же обещают продолжить.

Споттеры надеются, что при новом гендиректоре аэропорта Вячеславе Хоронеко что-нибудь изменится в лучшую сторону. Пока же Евгений Мойсиевич показывает сертификат в рамочке и под стеклом, подаренный ему аэропортом еще в 2018-м.

— Я выиграл право на индивидуальную споттинг-сессию в Национальном аэропорту. Но воспользоваться сертификатом так и не смог. Несколько раз писал в аккаунты пресс-службы — никакого ответа.

Еще немного про авиацию

Снимки белорусских споттеров можно увидеть на специализированных авиационных ресурсах flightradar24, jetphotos.com, airplane-pictures.net, airlines.net, onespotter.com.

— Мы на этом не зарабатываем, — объясняет Александр Соц. — Начинающие споттеры хвастаются друг перед другом лайками. Лично для меня это любимое занятие, как для многих рыбалка или охота. Нравится дарить снимки с самолетами, пересматривать некоторые по несколько раз.


«Ремувки» — распространенный авиационный сувенир

Споттеры окружают самолетами свою жизнь. На рюкзаках у них «ремувки» от многочисленных авиакомпаний — так в просторечье называют ленты «Remove before flight». Дома лежат коллекции карточек безопасности (safety cards), подаренные теми же авиаперевозчиками. На зарплатных карточках они печатают самолеты, а деньги тратят на поездки на крупные авиасалоны.

— Фотографируем самолеты и в снегопад, и в туман, и в ливень. Иногда в плохую погоду сидишь в машине, караулишь вылет. А потом слышишь: завелись моторы — значит, пора идти снимать! — говорит Евгений Мойсиевич.

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Теги: Минск
 
 
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Споттеры рассказали TUT.BY, зачем изучают расписание рейсов, как сфотографировали «боинг» госсекретаря США, а еще - что есть в других аэропортах мира, чего нет в нашем.
 
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