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На Гомельщине женщина после инсульта сутки умирала в подсобке. Ее туда отнесли «проспаться» и забыли

17.02.2020 10:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 октября прошлого года в реанимации Октябрьской районной больницы умерла 55-летняя Светлана Белько. Женщине стало плохо на рабочем месте, но скорую ей не вызвали — просто занесли в подсобку и оставили «проспаться». Коллеги подумали, что женщина перебрала с алкоголем — но Светлана, согласно экспертизе, была трезва. У нее случился инсульт, а никто этого не понял.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Почитала материал про мужчину из Бреста, которого с инфарктом положили в раздевалку на работе «проспаться». С моей мамой было то же самое: ее отнесли в подсобку и забыли, а она умирала, — говорит дочь Светланы Марта.

Если бы коллеги позвонили родным, если бы вызвали скорую, если бы отнеслись к маминым жалобам серьезнее… Все это до сих пор, по словам Марты, не дает ей покоя.

27 сентября кладовщица Светлана Белько вышла на работу на ферму ОАО «Октябрьский-Агро». Наполняла мешки зерном, общалась с коллегами. Около 12 часов дня женщине стало плохо, она присела, а затем вдруг упала. Заведующая складом предположила, что Светлана пьяна (такое, говорят, случалось) и попросила двух работников отнести ее в подсобку. Светлана еще пыталась что-то сказать, но ее затрудненную речь не поняли. Женщину уложили на топчан, укрыли верхней одеждой и ушли сначала работать, а потом — домой.

Вспомнили о Светлане на следующий день, найдя ее в подсобке. Женщина была без сознания. Вызвали скорую, та — отвезла в больницу. 9 дней она провела в коме, а на десятый умерла.

Следственный комитет провел проверку, как так вышло, — и не стал возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Дочь Марта не согласна с таким заключением, правда, и доказывать дальше ничего не стала.

— Я все же считаю, что виноватые есть. Это те равнодушные люди, которые оставили умирать мою маму. Даже во время опросов в рамках проверки свидетели говорили, что мама непослушным языком пыталась объяснить, что она не пьяная -, но ее никто не слушал. Позже экспертиза докажет — мама была трезвой. Господи, да даже если бы и пьяная?! То есть можно пустить человека на работу в таком виде, а потом просто бросить?

В администрации ОАО «Октябрьский-Агро» TUT.BY рассказали, что действия их работников были логичными: Светлана не раз появлялась на рабочем месте в нетрезвом виде, ее даже несколько раз увольняли за прогулы из-за пьянок, но вскоре восстанавливали — работница она была все-таки хорошая. Руководство хозяйства говорит: в той ситуации, увы, вот это «эх, опять напилась, пусть проспится» было закономерной реакцией.

— Конечно, мы очень сожалееем. После ЧП со Светланой мы провели собрание, стали серьезнее относиться к вопросам охраны труда. Ведь, если коллеги подумали, что работница пьяная и оставили ее в бытовке, как они говорят, проспаться, — значит, такое происходило и раньше?! Это недопустимо. Но я не могу сказать, что они виновны, так не сказали и правоохранители. Все очень тяжело переживают случившееся: работали не один год вместе, знали друг друга, дружили.

Важно знать

Первые симптомы инсульта: внезапное онемение в половине лица, половине туловища, руке, ноге, внезапное нарушение речи, непонимание речи, невозможность произнести какие-то слова, хотя человек их понимает, внезапные трудности с глотанием, нарушение координации движений, резкая слабость в конечностях или головная боль, которая может быть признаком внутримозгового кровоизлияния.

Очень важно, говорят врачи, чтобы пациент как можно раньше, в течение первого часа обратился в клинику и чтобы лечение начали вовремя. Есть такой метод лечения тромболизис (растворение тромба с помощью лекарств и восстановление кровотока. — Прим. TUT.BY).Он позволяет иссосать тромб, который закупорил церебральный сосуд. Чем раньше этот метод выполнят в течение первого часа инсульта, тем выше вероятность реканализации артерии. Ну и, соответственно, чем позже, тем меньше вероятность открытия сосуда и тем больше риск развития внутримозгового кровоизлияния.

Тромболизис можно выполнять в течение первых 4,5 часа.

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Теги: Брест
 
 
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Коллеги подумали, что женщина перебрала с алкоголем - но Светлана, согласно экспертизе, была трезва. У нее случился инсульт, а никто этого не понял.
 
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